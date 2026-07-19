Al menos 6 fallecidos y decenas de heridos tras sismo de magnitud 5,1 en el centro de Perú

Lima, 19 jul (EFE).- Al menos seis personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas por el sismo de magnitud 5,1, y una posterior réplica de 3,7, que afectó durante la noche de este sábado la provincia de Chupaca, en la región de Junín, en la sierra central de Perú, informaron este domingo fuentes oficiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) indicó en su último reporte que las víctimas mortales eran seis, mientras que el viceministro de Salud de Perú, Henry Rebaza, declaró al Canal N que 26 personas heridas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica y otras seis permanecen hospitalizadas.

Rebaza indicó que estas cifras son parte de los primeros reportes de daños de la afectación causada por los sismos en Chupaca, con mayor afectación en el distrito de Chongos Bajo, donde también se ha advertido de "numerosas estructuras afectadas", según acotó. EFE

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