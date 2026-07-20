“Hasta el final con las botas puestas”: Milei agradece a la Selección Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, agradeció públicamente a los jugadores de la Selección después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Apenas terminó el encuentro, el mandatario utilizó su cuenta oficial de X para reconocer la entrega del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

“Muchas gracias, jugadores. Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”.

El breve mensaje destacó la actitud de un equipo que defendió su corona hasta la prórroga y que volvió a situarse entre las dos mejores selecciones del mundo, cuatro años después de conquistar el título en Catar.

Villarruel destacó el coraje del plantel

La vicepresidenta Victoria Villarruel también se pronunció después del partido y resaltó la identificación de la Selección con el pueblo argentino.

“Gracias, Selección Argentina, por darlo todo por Argentina. Los amamos y admiramos porque representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento”.

Villarruel afirmó que el equipo consiguió unir nuevamente al país alrededor de la camiseta celeste y blanca, pese a que el resultado no permitió celebrar el bicampeonato.

España encontró el gol en la prórroga

La final terminó sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. España tuvo el control del balón y generó las principales oportunidades, pero Emiliano Martínez mantuvo a Argentina dentro del partido con varias intervenciones.

La situación se complicó para la Albiceleste cuando Enzo Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla en el minuto 90+3. Argentina debió afrontar el tiempo suplementario con diez jugadores.

Ferran Torres rompió la igualdad en el minuto 106, después de una jugada iniciada por Pedro Porro y continuada por Nico Williams. El 1-0 se mantuvo hasta el pitazo final y permitió a España levantar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Argentina resistió hasta donde pudo

El equipo de Scaloni encontró grandes dificultades para desarrollar su juego ofensivo. España redujo los espacios, recuperó rápidamente el balón y obligó a la Albiceleste a concentrar sus esfuerzos en la defensa.

Argentina terminó el encuentro sin remates directos a la portería española y apenas consiguió aproximarse con mayor peligro después de quedar en desventaja. Aun así, buscó el empate durante los minutos finales de la prórroga.

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