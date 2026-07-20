“Está caro el pasaje”: alta demanda y venta irregular de pasajes marcan la jornada en la Terminal Bimodal

La ampliación de una semana del descanso pedagógico por las bajas temperaturas incrementó la afluencia de viajeros en la Terminal Bimodal de Santa Cruz, donde decenas de personas buscan pasajes para trasladarse a distintos destinos del país. Sin embargo, varios usuarios denunciaron dificultades para encontrar pasajes disponibles y aseguraron que las tarifas se han incrementado.

Durante un recorrido por la terminal, algunos pasajeros afirmaron que no lograron conseguir pasajes, principalmente hacia Cochabamba, una de las rutas con mayor demanda.

“No hay pasajes. Para Cochabamba no hay”, manifestó una ciudadana que esperaba viajar junto a su familia.

La mujer señaló que la falta de boletos afecta sus planes de viaje, aunque evitó brindar mayores detalles.

Otros usuarios también expresaron su preocupación por el costo de los pasajes.

“Pasaje caro está”, afirmó otra viajera, quien indicó que el precio del boleto alcanzaba los Bs 180.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la venta de pasajes continúa desarrollándose de manera irregular, situación que los viajeros atribuyen a los problemas relacionados con el abastecimiento de combustible, además del incremento de la demanda por el periodo de vacaciones escolares.

Las rutas con mayor movimiento son las que conectan Santa Cruz con La Paz y Cochabamba, destinos que concentran la mayor cantidad de solicitudes de pasajes.

Las autoridades también recordaron que las familias que viajen con menores de edad deben gestionar el permiso correspondiente para realizar viajes interdepartamentales.

Por su parte, la Unidad Operativa de Tránsito informó que las carreteras se encuentran expeditas, por lo que la circulación vehicular se desarrolla con normalidad y no existen restricciones para los viajes hacia los distintos departamentos del país.

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