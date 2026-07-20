Un arma de fabricación artesanal se convirtió en una de las principales piezas dentro de la investigación por el asesinato del pastor evangélico Edwin Mollo Villana, quien recibió un disparo mientras dirigía un culto religioso en el municipio de Shinahota, en el Trópico de Cochabamba.

El crimen ocurrió la noche del domingo en la iglesia Misión Boliviana, situada sobre la avenida Panamericana. De acuerdo con los reportes preliminares, el presunto agresor se encontraba entre los asistentes, se acercó al pastor y le disparó a corta distancia antes de escapar.

El arma fue abandonada en el lugar

Según el reporte policial conocido tras el hecho, el atacante habría utilizado un arma artesanal elaborada con un tubo de cañería y diferentes piezas metálicas, entre ellas resortes y tornillos.

El artefacto fue encontrado en el lugar donde ocurrió el ataque y será determinante para establecer cómo fue accionado, confirmar si produjo el disparo mortal y obtener posibles indicios que permitan identificar al responsable.

Hallan el arma artesanal usada para quitar la vida a un pastor dentro de una iglesia. Foto Red Uno.

La fabricación rudimentaria del arma llamó la atención de los investigadores. Pese a no tratarse de un arma convencional, el dispositivo habría tenido la capacidad suficiente para provocar una lesión mortal.

Tras recibir el disparo, Mollo fue auxiliado por los feligreses y trasladado inicialmente al hospital de Shinahota. Debido a la gravedad de la herida, posteriormente fue derivado al Hospital de Villa Tunari, donde perdió la vida. El impacto habría alcanzado la región de la cabeza.

El ataque provocó momentos de desesperación entre las personas que participaban del servicio religioso y presenciaron el hecho.

El sospechoso ya habría sido identificado

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen abrió una investigación y desplegó operativos en la región para localizar al presunto autor.

Los reportes iniciales indican que el sospechoso ya habría sido identificado; sin embargo, continuaba prófugo tras abandonar el templo. Los investigadores trabajan para esclarecer el móvil del crimen y determinar si existía algún conflicto previo entre el atacante y la víctima.

La declaración de los testigos, el análisis del arma encontrada y los demás indicios recolectados serán fundamentales para reconstruir los minutos previos y posteriores al asesinato.

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