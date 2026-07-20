“Saldremos con una estrategia seria”: COED define acciones para contener incendios forestales en Santa Cruz

Gobernación, municipios, instituciones departamentales, fuerzas de seguridad, bomberos y representantes del Gobierno nacional participan de la primera reunión ampliada del COED, donde se definirán acciones, recursos y mecanismos de respuesta ante la alerta amarilla por incendios forestales.

Ante el inicio de la temporada crítica de incendios forestales y bajo la alerta amarilla declarada en el departamento, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz instaló su primera reunión ampliada con la participación de instituciones públicas, organismos de respuesta y entidades vinculadas a la gestión de riesgos, con el objetivo de establecer una política preventiva y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Durante la inauguración del encuentro, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que la gestión departamental busca cambiar el enfoque tradicional de atención de emergencias, priorizando la prevención, la planificación y la coordinación interinstitucional antes de que los incendios alcancen mayores proporciones.

Primera reunión ampliada del COED busca definir una política departamental para prevenir incendios. FOTO: Gobernación cruceña.

“Tenemos que empezar a actuar de manera proactiva. Lo que ocurrió en años anteriores no puede volver a repetirse en la historia de nuestro departamento. El cambio climático nos exige estar preparados y actuar con anticipación”, sostuvo la autoridad.

Velasco explicó que, si bien este año los incendios forestales comenzaron más tarde en comparación con la gestión 2024, esta situación no debe generar un exceso de confianza, sino impulsar una mayor preparación institucional.

En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer los sistemas de monitoreo, incorporar tecnología, optimizar los recursos disponibles y mantener activos todos los mecanismos de respuesta para enfrentar cualquier eventualidad.

rimera reunión ampliada del COED busca definir una política departamental para prevenir incendios. FOTO: Marianela Aguirre.

“Nuestra responsabilidad es cuidar a nuestra gente y proteger el medio ambiente. Esa es una prioridad de esta gestión y por eso estamos activando el COED antes de que la emergencia escale”, enfatizó el gobernador.

La reunión reúne a representantes de la Gobernación de Santa Cruz, gobiernos municipales, Comité pro Santa Cruz, Policía Boliviana, bomberos forestales institucionales y comunarios, además de delegados del Gobierno nacional, entre ellos el Ministerio de Defensa, con el propósito de coordinar acciones preventivas y definir una estrategia conjunta.

Por su parte, la vicegobernadora Paola Aguirre señaló que la instalación formal del COED responde a la necesidad de construir una política responsable frente a una problemática que se repite cada año en el departamento.

Primera reunión ampliada del COED busca definir una política departamental para prevenir incendios. FOTO: Gobernación cruceña.

“En realidad, no es la primera reunión, es la instalación formal del COED con el propósito de llevar adelante una política responsable de prevención de incendios. Sabemos que la incidencia de manera actual, de manera anual, ha sido reiterativa y por eso estamos tratando de actuar desde el sentido de responsabilidad y en articulación interinstitucional”, manifestó.

Aguirre explicó que desde el inicio de la gestión junto al gobernador Juan Pablo Velasco, la atención de los incendios forestales fue asumida como una prioridad, por lo que ahora se busca establecer un mecanismo eficaz que permita anticiparse a las emergencias.

Primera reunión ampliada del COED busca definir una política departamental para prevenir incendios. FOTO: Gobernación cruceña.

“No solamente con municipios sino también con el Gobierno nacional. Estamos precisamente llevando adelante esta reunión para poder darle respuesta a la ciudadanía y articular un mecanismo eficaz preventivo, porque es mejor prevenir que contener los incendios”, afirmó.

Consultada sobre las acciones que podrían definirse durante la jornada, la vicegobernadora indicó que se contempla la priorización de recursos económicos, la articulación con alcaldías y autoridades nacionales, además del fortalecimiento de la capacidad operativa de los bomberos forestales.

“Fortalecer la capacidad de reacción de los bomberos forestales, tanto comunarios como institucionales, así que el día de hoy vamos a salir de aquí con una política y una estrategia seria para contener los incendios”, señaló.

Respecto a las zonas afectadas, Aguirre informó que se realiza un levantamiento permanente de información a través de la Secretaría de Medio Ambiente, que diariamente genera reportes sobre la situación de los focos de calor e incendios registrados en el departamento.

Mira la programación en Red Uno Play