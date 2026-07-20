Otuquis arde: Santa Cruz reporta dos incendios activos y 571 focos de calor; Gobernación anuncia sanciones

La Gobernación de Santa Cruz expresó su preocupación por el incremento de incendios forestales en el departamento e informó que actualmente existen dos incendios activos y 571 focos de calor registrados durante la mañana de este lunes. La directora de Recursos Naturales (Direna), Indiana Ascarrunz, afirmó que todos los incendios atendidos hasta la fecha tienen origen humano y advirtió que se aplicarán sanciones contra los responsables.

“El 100% de los incendios son provocados por la misma gente”, manifestó la autoridad, al señalar que la mayoría de los casos corresponden a incendios de interfaz, es decir, aquellos que se producen en zonas cercanas a áreas pobladas.

Ascarrunz recordó que la Ley Departamental 181 prohíbe las quemas y aseguró que la Gobernación impulsará las acciones necesarias para sancionar a quienes ocasionen daños al medioambiente.

De acuerdo con el reporte emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el sistema de alerta temprana detectó 571 focos de calor en lo que va de la jornada, aunque la cifra podría ser mayor debido a la nubosidad que dificulta la detección satelital. En lo que va de 2026, el departamento ya acumula más de 20.000 focos de calor.

El incendio que genera mayor preocupación se encuentra en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, donde el fuego, originado en territorio brasileño, ya consumió aproximadamente 20.000 hectáreas. Según Ascarrunz, las quemas realizadas en zonas ganaderas de Brasil se salieron de control y cruzaron la frontera, afectando este importante humedal del Pantanal.

La autoridad explicó que las condiciones climáticas agravan la emergencia. Los mapas de temperatura muestran altas temperaturas en la zona afectada, mientras que los registros de precipitaciones y humedad relativa evidencian una ausencia de lluvias y bajos niveles de humedad, factores que favorecen la propagación del fuego.

Las labores de control también enfrentan dificultades debido a que el incendio se desarrolla en una zona de pantanal, considerada de muy difícil acceso. Actualmente, 25 personas trabajan en la atención de la emergencia, aunque en los momentos más críticos llegaron a movilizarse hasta 80 efectivos, entre personal de la Gobernación, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), el Ministerio de Desarrollo Sostenible y voluntarios del sector privado.

Además del incendio en Otuquis, la Gobernación confirmó un segundo foco activo registrado durante la madrugada en la carretera entre Pailón y San José de Chiquitos, dentro del municipio de Pailón. Aunque todavía no existe una cuantificación oficial de la superficie afectada, las autoridades presumen que también se trata de un incendio provocado por su ubicación en un área periurbana.

Hasta la fecha, el departamento contabiliza 31 incendios atendidos. La superficie afectada aumentó de forma acelerada, pasando de 2.600 hectáreas reportadas hasta el jueves a 21.165 hectáreas, según el último informe oficial.

Ante la magnitud de la emergencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Sernap restringieron el tránsito en la zona de Otuquis debido a la reducida visibilidad ocasionada por el humo y para proteger a la fauna silvestre que huye de las llamas y cruza las carreteras.

La Gobernación reiteró el llamado a la población para evitar cualquier tipo de quema y recordó que el departamento mantiene vigente una alerta amarilla, emitida hace un mes, con el objetivo de que los municipios activen sus sistemas de emergencia y refuercen las acciones de prevención frente al riesgo de incendios forestales.

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