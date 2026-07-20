Acariciar, abrazar y jugar también puede ser terapia: así funciona la canoterapia

La canoterapia especializada, también conocida como terapia asistida con perros, es un método terapéutico que utiliza canes especialmente entrenados para acompañar procesos de rehabilitación y fortalecer distintas habilidades emocionales, cognitivas, físicas y sociales.

A través del vínculo con el animal, los pacientes pueden encontrar una forma más natural y amigable de comunicarse, expresar sus emociones y desarrollar habilidades sociales.

La psicóloga infantil y especialista en canoterapia, Raiza Yamira Andrade, explicó que uno de sus principales compañeros de trabajo es Oreo, un perro de seis años especialmente adiestrado para realizar terapia.

“Es un perrito que ayuda mucho a los niños a socializar, a generar más empatía. En casos de síndrome de Down y autismo, ayuda mucho con el vocabulario”, explicó.

Oreo está entrenado para mantener la calma y permitir que los niños lo acaricien, abracen y jueguen con él de manera segura.

“Es un perrito adiestrado para ser un perrito de terapia. Es tranquilo, se deja acariciar y agarrar. Es un can genial para trabajar con niños”, señaló Andrade. La especialista comentó que, durante las sesiones, el perro cumple un papel central. “En el consultorio, el terapeuta es él; yo soy una ayudante”, afirmó.

Perros especialmente preparados

No todos los perros pueden desempeñarse como animales de terapia. Según la especialista, deben cumplir ciertas características y recibir un entrenamiento específico.

El perro debe ser tranquilo, sociable y capaz de tolerar diferentes estímulos, como olores, sonidos y juegos que pueden ser bruscos, especialmente cuando se trabaja con niños.

Además, debe contar con entrenamiento básico de disciplina y no reaccionar de manera agresiva ante situaciones inesperadas.

“Lo ideal es que no muerda ni reaccione de forma agresiva, sino que pueda interpretar ciertas situaciones como un juego”, explicó Andrade, quien también destacó que siempre se debe proteger la integridad y el bienestar del animal.

¿En qué casos se utiliza?

La canoterapia puede utilizarse como apoyo en procesos terapéuticos de personas con diferentes condiciones y necesidades. Entre ellas se encuentran:

Diferentes diagnósticos y necesidades emocionales.

Depresión en niños y adultos mayores.

Problemas de socialización.

Dificultades en el lenguaje y la comunicación.

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Trastorno del espectro autista.

Síndrome de Down.

La terapia también puede ayudar a personas a quienes les cuesta hablar o expresar lo que sienten frente a otra persona.

“A veces a las personas les cuesta hablar con alguien, pero el perro no juzga. Solo mira, abraza y da una lamida. Eso es lindo para las personas que requieren este tipo de terapia”, explicó la especialista.

Acariciar a un perro puede reducir el estrés

Uno de los beneficios de la canoterapia es su impacto fisiológico. Andrade explicó que el simple hecho de acariciar al animal puede ayudar a reducir los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés.

También genera beneficios sociales y psicológicos. La interacción con el perro ayuda a desarrollar la empatía, porque la persona aprende a reconocer que no solo existen sus propias emociones, sino también las de los demás.

A nivel psicológico, el animal puede facilitar la expresión emocional y generar un ambiente de confianza. “La persona se abre mucho más al animalito”, explicó la especialista.

Evaluación previa

La psicóloga Raiza Yamira Andrade atiende en un consultorio ubicado en la zona de Coña Coña, en Cochabamba. Para acceder a este tipo de terapia, se realiza previamente una evaluación para conocer las necesidades de cada persona.

Las personas interesadas pueden comunicarse al 68015995 y solicitar una cita previa para la evaluación.

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