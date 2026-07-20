¿Cuánto deberías ahorrar? Experto aconseja crear un fondo de emergencia

El analista económico Jaime Bravo recomendó a las familias bolivianas incorporar un fondo de emergencia dentro de su presupuesto para afrontar gastos médicos inesperados sin recurrir a préstamos o endeudamiento.

Explicó que el primer paso es elaborar un presupuesto que contemple gastos básicos como vivienda, alimentación, transporte, educación y servicios, para luego destinar una parte de los ingresos al ahorro. Señaló que quienes perciben hasta Bs 5.000 podrían ahorrar alrededor del 5% de sus ingresos; quienes ganan entre Bs 5.000 y Bs 10.000, entre 8% y 10%; y quienes superan los Bs 10.000, al menos un 15%.

"Lo importante del ahorro no es tratar de ahorrar lo más posible, sino que sea realista", sostuvo.

Bravo advirtió que muchas familias no cuentan con un fondo para emergencias y terminan recurriendo a créditos cuando enfrentan enfermedades o accidentes. "Estamos a una enfermedad de estar en quiebra", afirmó.

Ahorros ajustables al presupuesto

Asimismo, recomendó mantener ese ahorro en una cuenta separada de la utilizada para los gastos cotidianos y, en lo posible, resguardar el dinero en activos vinculados al dólar para evitar la pérdida de valor frente a la devaluación.

También sugirió contratar un seguro de salud como complemento para reducir el impacto económico que pueden generar enfermedades o tratamientos prolongados.

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