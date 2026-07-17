Influenza: El Alto mantiene habilitados 58 centros de salud para vacunación gratuita

La ciudad de El Alto continúa con la campaña de vacunación gratuita contra la influenza en los 58 centros de salud de primer nivel y en los hospitales municipales, con el objetivo de proteger a la población durante la temporada de bajas temperaturas.

En el Hospital Boliviano Holandés, uno de los puntos habilitados, las autoridades recordaron que la atención para la inmunización se realiza todos los días de 08:00 a 16:00, y que el único requisito para acceder a la vacuna es presentar la cédula de identidad.

Las autoridades reiteraron la importancia de vacunarse para reducir el riesgo de contagios y complicaciones respiratorias, especialmente durante el invierno, cuando aumentan las enfermedades estacionales.

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