Se fue sin avisar, estuvo desaparecido durante tres días y regresó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, un pequeño detalle delató la aventura de este gato: volvió a casa con una “deuda” pendiente.

La curiosa historia ocurrió en Tailandia y fue difundida originalmente en 2020 por un grupo de Facebook del distrito de Chang Phuak, ubicado en la ciudad de Chiang Mai. Años después, la publicación volvió a circular en redes sociales y conquistó nuevamente a miles de usuarios.

Cuando el dueño vio regresar a su mascota, notó que llevaba una pequeña cuerda alrededor del cuello. De ella colgaba un cartel escrito a mano con un inesperado mensaje:

“Su gato no dejaba de mirar las caballas de mi tienda, así que le di tres”.

La nota había sido escrita por la propietaria de una pescadería, quien se identificó como “la tía May, del callejón 2”. Además, dejó anotado su número de teléfono, aparentemente para que el dueño pudiera comunicarse con ella y saldar la cuenta.

Tres días de aventura y un banquete de pescado

El mensaje permitió descubrir dónde había pasado parte de su escapada el travieso felino. Al parecer, el gato llegó hasta la pescadería y quedó completamente hipnotizado por las caballas exhibidas en el lugar.

Ante la insistente mirada del animal, la comerciante decidió alimentarlo y le entregó tres pescados.

El protagonista regresó finalmente a su hogar con la barriga llena, una expresión tranquila y una improvisada factura colgada del cuello.

La reacción de las redes sociales

La fotografía se viralizó rápidamente y acumuló miles de reacciones y comentarios.

Muchos usuarios bromearon con que el gato parecía estar completamente satisfecho y sin ninguna señal de arrepentimiento. Otros recomendaron al dueño pagar los pescados consumidos por su mascota y agradecieron a la vendedora por cuidarlo durante su ausencia.

La historia también generó divertidos comentarios sobre la independencia de los gatos y su habilidad para conseguir alimento en cualquier lugar.

Aunque su familia pasó tres días preocupada, el pequeño aventurero regresó sano, alimentado y con una historia difícil de olvidar.

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