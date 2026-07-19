Lo invitaron a mirar el partido y terminó recuperando el contacto con su madre

A veces, el fútbol es la excusa perfecta para que ocurran los milagros más inesperados. Lo que comenzó como un simple acto de empatía y camaradería durante el tenso partido entre Argentina e Inglaterra, terminó transformándose en una historia de vida que conmovió a miles de personas en las redes sociales.

Todo sucedió en un local gastronómico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras la Selección Argentina perdía 1 a 0 frente al conjunto inglés, los clientes y trabajadores del bar notaron a un hombre que se había detenido en la vereda, intentando seguir las acciones del encuentro a través del televisor del comercio. Sin dudarlo, los presentes decidieron romper las barreras de la indiferencia.

De la vereda al corazón del bar

El hombre resultó ser Fabián, un trabajador humilde que actualmente se encuentra en situación de calle. Al verlo allí, la gente del local lo invitó a sentarse, le acercaron una silla, una cerveza bien fría y un choripán para compartir el sufrimiento y la pasión por la Albiceleste. El ambiente cambió por completo: con Fabián integrado al grupo en la vereda, la Selección logró empatar y finalmente quedarse con una agónica victoria que desató la locura de todos los comensales. Sin embargo, el verdadero triunfo de Fabián estaba por llegar.

Los dueños del establecimiento grabaron el emotivo momento en que lo recibían y compartieron el video en las redes sociales. La publicación no tardó en volverse viral y, de manera imprevista, llegó a los ojos correctos.

Un reencuentro virtual tras años de distancia

Entre la marea de comentarios del video, apareció el mensaje desesperado de una mujer que aseguraba ser la hermana de Fabián. Contó con profunda emoción que hacía muchos años habían perdido total contacto con él, y explicó que, al no tener un teléfono celular, les había resultado imposible localizarlo todo este tiempo.

Movilizados por el pedido, desde el restaurante iniciaron una campaña para volver a encontrar a Fabián por la zona. Gracias a la enorme solidaridad de los vecinos que se sumaron a la búsqueda, el hombre regresó al local pocos días después. Allí mismo se vivió una escena inolvidable: a través de una videollamada organizada por el bar, Fabián pudo volver a ver y hablar con su mamá y sus hermanas, en medio de lágrimas, abrazos virtuales y una profunda esperanza.

"Queremos que nos recuerden como cualquier argentino: trabajadores que nunca se dan por vencidos", pareció replicarse en este rincón de Buenos Aires, donde el personal del local ya se ha puesto una nueva meta: regalarle un celular a Fabián para asegurar que nunca más vuelva a perder el lazo con los suyos y ayudarlo en su sueño de salir adelante.

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