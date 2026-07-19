El vidente que sorprendió durante el Mundial anticipó una final “no apta para cardíacos”

Las cartas volvieron a entrar en escena a pocas horas del partido más esperado. Mientras Argentina y España se preparan para disputar la final del Mundial 2026, el tarotista Juan de Dios compartió una predicción cargada de tensión, nervios y un giro final que despertó la ilusión de los hinchas albicelestes.

El vidente ganó popularidad durante la competencia por diferentes pronósticos que sus seguidores y algunos medios presentaron como acertados. En esta oportunidad, extendió su mazo sobre la mesa y advirtió que el encuentro decisivo será extremadamente parejo.

“No será un partido apto para cardíacos”

Juan de Dios comenzó su lectura con una advertencia para los aficionados más nerviosos.

Según su interpretación, España ingresará al campo con mayor intensidad, seguridad y energía, complicando al conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante los primeros minutos.

“Las cartas nos hablan de un partido nada fácil para ambas selecciones. Será muy infartante, no apto para cardíacos ni para personas nerviosas”, expresó.

El tarotista sostuvo que la Roja podría marcar durante el primer tiempo y aprovechar un comienzo confuso de Argentina.

También describió a una selección española con mucha actitud, mientras la Albiceleste aparecería inicialmente nerviosa, desordenada y con dificultades para desarrollar su juego.

España golpearía primero

La primera parte de la predicción favoreció claramente al conjunto europeo.

De acuerdo con Juan de Dios, España tendría mayores oportunidades durante el inicio del partido y podría adelantarse en el marcador. Argentina, en cambio, atravesaría momentos de incertidumbre antes de conseguir equilibrar el encuentro.

Sin embargo, el tarotista señaló que esa superioridad no se mantendría necesariamente durante toda la final.

A medida que avanzó en su lectura, afirmó que las posibilidades comenzarían a dividirse y que tanto la “energía” como la “suerte” estarían repartidas entre las dos selecciones.

“Será un partido prácticamente igualado. La energía favorece a España, pero la suerte acompaña a Argentina”, manifestó.

La carta que cambió todo

Cuando España parecía imponerse en la lectura, una última carta modificó la conclusión del tarotista.

Juan de Dios aseguró que el conjunto de Luis de la Fuente aparecería inicialmente como favorito para coronarse campeón. No obstante, sostuvo que la carta final beneficiaba directamente a la Albiceleste.

Fue entonces cuando lanzó su vaticinio más contundente:

“Me la juego: esta carta favorece a la Selección argentina. El domingo 19 de julio, Argentina levanta la Copa y le gana a España”.

La afirmación provocó una rápida reacción entre los aficionados, especialmente entre quienes siguieron sus contenidos durante el Mundial y consideran que varias de sus predicciones anteriores coincidieron con lo ocurrido en los partidos.

Ilusión y cautela antes de la final

El pronóstico reúne todos los ingredientes de una final dramática: un gol temprano de España, una Argentina confundida, un partido equilibrado y una definición favorable para el vigente campeón mundial.

Sin embargo, estas afirmaciones corresponden exclusivamente a una interpretación del tarot. No representan información comprobable, probabilidades estadísticas ni una garantía sobre el resultado.

La verdadera respuesta llegará dentro del campo de juego, cuando Argentina y España disputen cada pelota por el trofeo más importante del fútbol.

Hasta entonces, las cartas alimentan la expectativa, pero serán los jugadores quienes escriban el desenlace.

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