Quién es Slavko Vinčić, el árbitro que tendrá el control de España-Argentina

De una noche que puso inesperadamente su nombre en las noticias policiales al partido más importante de su profesión. Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en el New York New Jersey Stadium.

El árbitro esloveno, de 46 años, recibió la designación directamente de Pierluigi Collina, máximo responsable del arbitraje de la FIFA. La noticia lo tomó por sorpresa: aseguró que comenzó a temblar y definió la oportunidad como un honor que cualquier juez sueña con alcanzar al iniciar su carrera.

Vinčić se convertirá en el primer esloveno y en el vigésimo tercer árbitro de la historia que dirige una final de la Copa del Mundo. Su nombramiento, según Collina, se sustentó principalmente en el desempeño mostrado durante la competencia.

Una terna con experiencia internacional

Vinčić estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como árbitros asistentes. El jordano Adham Makhadmeh será el cuarto juez, mientras que Mohammad Al-Kalaf actuará como asistente de reserva.

En el VAR estará el alemán Bastian Dankert, acompañado por el colombiano Nicolás Gallo y el catarí Khamis Al Marri.

El esloveno destacó que su designación no constituye un logro individual, sino el resultado de años de trabajo junto con sus asistentes, a quienes considera parte fundamental de su trayectoria.

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Una carrera construida paso a paso

Vinčić comenzó a arbitrar en su ciudad natal, Maribor, cuando tenía aproximadamente 20 años. Pasó por la tercera y segunda división de su país hasta llegar a la máxima categoría y convertirse en árbitro internacional de la FIFA en 2010.

Su ascenso lo llevó a dirigir algunos de los encuentros más importantes de Europa. En 2022 estuvo al frente de la final de la Europa League, en la que Eintracht Frankfurt venció al Rangers de Escocia mediante una definición por penales.

Dos años después recibió otra gran responsabilidad: impartió justicia en la final de la Champions League 2024, ganada por el Real Madrid frente al Borussia Dortmund en Wembley. También dirigió encuentros de la Eurocopa, incluida la semifinal de 2024 en la que España derrotó 2-1 a Francia.

El recuerdo que incomoda a Argentina

La Albiceleste ya conoce a Vinčić en una Copa del Mundo. El esloveno dirigió la sorpresiva derrota argentina por 2-1 ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022.

Aquel encuentro quedó marcado por varios goles anulados por posiciones adelantadas detectadas mediante el sistema semiautomático. Entre ellos estuvo una definición de Lautaro Martínez que generó debate, aunque las decisiones tecnológicas no dependieron únicamente del árbitro principal.

Vinčić también estuvo al frente del encuentro entre Gales e Inglaterra durante aquella Copa del Mundo.

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Tres partidos antes de llegar a la final

Durante el Mundial 2026, el árbitro esloveno dirigió tres compromisos antes de ser elegido para la definición: el empate entre Brasil y Marruecos, el partido entre Jordania y Argelia en la fase de grupos y el duelo México-Ecuador por los dieciseisavos de final.

En este último encuentro protagonizó una de las decisiones más comentadas del torneo. Vinčić expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié después de que cubriera su boca mientras mantenía una confrontación verbal con un rival.

La sanción respondió a la nueva disposición aplicada por la FIFA durante el Mundial, conocida informalmente como “Ley Prestianni”, que permite expulsar a un jugador que oculte su boca durante un enfrentamiento verbal para impedir que las cámaras detecten posibles expresiones ofensivas o discriminatorias.

El episodio policial que volvió a circular

La designación para la final también hizo resurgir un episodio ocurrido en mayo de 2020, cuando Vinčić se encontraba en Bosnia y Herzegovina.

El árbitro estaba presente en un establecimiento intervenido durante un operativo policial relacionado con una investigación por presuntos delitos de prostitución, narcotráfico y posesión ilegal de armas.

Vinčić fue identificado y retenido mientras se realizaban las diligencias. Posteriormente prestó declaración y fue liberado sin cargos. Las autoridades nunca lo acusaron de integrar la organización investigada ni iniciaron un proceso judicial en su contra.

El esloveno sostuvo que había asistido a una reunión social y que desconocía las actividades investigadas. La asociación de árbitros de su país respaldó su versión y afirmó que simplemente se había encontrado en el lugar equivocado.

Por eso, resulta incorrecto presentarlo como integrante de una red criminal o insinuar que fue declarado culpable. Su presencia en el lugar fue comprobada, pero también lo fue el hecho de que quedó en libertad sin acusación formal.

Su carrera nunca se detuvo

El episodio provocó una fuerte exposición mediática, pero no derivó en una suspensión arbitral ni en una condena judicial. Vinčić continuó recibiendo designaciones de máxima responsabilidad por parte de la UEFA y la FIFA.

Después de aquella situación dirigió dos finales europeas, participó en Qatar 2022, estuvo en la Eurocopa 2024, arbitró en el Mundial de Clubes 2025 y ahora alcanzó el punto más alto de su profesión.

Este domingo, todas las miradas estarán sobre Lionel Messi, Lamine Yamal, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente. Sin embargo, Vinčić también será uno de los grandes protagonistas.

Cada tarjeta, cada contacto dentro del área y cada intervención del VAR serán analizados al detalle. El árbitro esloveno llega respaldado por su experiencia, pero consciente de que una final del Mundial puede cambiar por completo con una sola decisión.

Seis años después del episodio que amenazó con marcar públicamente su nombre, Slavko Vinčić estará en el centro del campo, frente a millones de espectadores y a solo un silbatazo de comenzar el partido más importante de su vida.

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