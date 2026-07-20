Red Uno estuvo con la hinchada argentina después de la derrota ante España

La ilusión de conquistar un nuevo título mundial terminó con un sabor amargo para los hinchas argentinos, que tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 expresaron su tristeza, pero también su orgullo por el recorrido de la Albiceleste.

En los micrófonos y cámaras de Red Uno, los aficionados coincidieron en que el equipo dejó todo sobre el terreno de juego y reconocieron el esfuerzo realizado durante el torneo.

"Dejaron todo en la cancha. Al Dibu hay que hacerle un monumento. Esta no se pudo, pero la próxima será. El 2030 es nuestro", expresó un hincha con optimismo pese al resultado.

La emoción también se reflejó en quienes apenas pudieron hablar. Un aficionado, con el rostro cubierto por la bandera argentina, solo atinó a guardar silencio, mientras otra hincha resumió el sentir de muchos:

"Lo dieron todo, esto es increíble. No hay nada que reprochar. Queríamos ganar, pero ya está. Gracias, Messi".

La derrota dejó tristeza entre los seguidores argentinos, aunque el sentimiento predominante fue el agradecimiento hacia una selección que volvió a disputar una final mundialista.

"Me siento triste, pero voy a estar contento. Es un sueño que Argentina haya llegado a dos finales seguidas. Dos Copas América... son unos genios estos pibes", comentó otro aficionado.

Con mayor serenidad, otro hincha destacó el desempeño del capitán argentino.

"Estoy orgulloso de que Argentina haya llegado hasta acá. Messi la rompió, no puedo pedir más. Ya ganarle a Inglaterra con eso me quedé recontento", afirmó.

Otro seguidor cerró con un mensaje de reconocimiento hacia el máximo referente de la Albiceleste:

"Messi hizo todo lo que estaba a su alcance. Ya le dio todo al pueblo argentino, la felicidad".

España se consagró campeona del Mundial 2026 al imponerse por 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario, gracias a un gol de Ferran Torres, resultado que le permitió conquistar el segundo título mundial de su historia.

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