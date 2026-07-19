El enigmático mensaje del astrólogo de Boca antes de la final: “Hice el sacrificio final”

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Giorgio Armas, conocido popularmente como el “astrólogo de Boca”, volvió a quedar en el centro de la conversación digital por una desconcertante publicación en sus redes sociales.

El mensaje apareció después de que Armas asegurara haber anticipado el desarrollo de la semifinal ante Inglaterra, incluida la franja horaria en la que llegarían los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Su nueva publicación se viralizó rápidamente y generó preocupación, dudas y todo tipo de interpretaciones entre los usuarios.

El posteo que inquietó a los fanáticos

A través de su cuenta de X, el astrólogo escribió:

“He entregado mi destino como el sacrificio final de la Selección. Si esto se cumple, mi tiempo en este mundo se detendrá en el 2028”.

La publicación estuvo acompañada por una imagen de Lionel Messi posando con dos Copas del Mundo y una bandera argentina. La referencia a su propio destino y al año 2028 provocó una fuerte repercusión, aunque Armas no precisó si utilizó esa expresión de manera literal, simbólica o metafórica.

“Lo hice por Messi y la Selección”

Luego de que el mensaje se volviera viral, TN se comunicó con Giorgio Armas para conocer el motivo de sus palabras.

El astrólogo explicó que su publicación estuvo inspirada en Messi y en el seleccionado argentino. Además, recordó que la consagración de Qatar 2022 le brindó una enorme alegría a su madre antes de su fallecimiento y sostuvo que ahora sentía la necesidad de ser “recíproco” con el equipo.

Sin embargo, su respuesta no despejó completamente las dudas sobre la frase relacionada con 2028, por lo que el posteo continuó alimentando las interpretaciones de sus seguidores.

¿Qué predijo para Argentina-España?

Más allá del mensaje que causó preocupación, Armas mantuvo su pronóstico favorable para la Selección argentina.

Según su interpretación astrológica, la Albiceleste llegaría a la final con una ventaja del 55 % frente al 45 % asignado a España. También recordó que el 10 de julio, antes de conocerse a los finalistas, había afirmado que Argentina sería campeona en caso de enfrentar al conjunto español en el partido decisivo.

Con el cruce finalmente confirmado, sostuvo que su predicción continúa vigente y señaló que Lionel Messi tendría una influencia especialmente favorable durante el encuentro.

Los jugadores que estarían “bien aspectados”

Armas también mencionó a varias figuras que, según su lectura astrológica, llegarían en condiciones favorables al partido por el título.

Entre los futbolistas destacados nombró al arquero Emiliano “Dibu” Martínez, al mediocampista Enzo Fernández y a los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Sus declaraciones añadieron un nuevo ingrediente a una previa cargada de ansiedad, ilusión y expectativa. No obstante, se trata de opiniones basadas en la astrología y no de probabilidades deportivas comprobadas ni de certezas sobre el resultado.

Argentina y España definirán al campeón del mundo, mientras millones de hinchas esperan que el único “destino” que se resuelva sea el de la Copa dentro del campo de juego.

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