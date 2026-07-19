Todo está listo para la gran final. El MetLife Stadium luce completamente acondicionado para recibir el esperado duelo entre Argentina y España, las dos selecciones que buscarán levantar la Copa del Mundo.

Desde las primeras horas de la jornada, los alrededores del escenario deportivo comenzaron a llenarse de color, camisetas, banderas y aficionados que llegaron desde diferentes lugares para presenciar uno de los partidos más importantes de los últimos años.

Así luce el MetLife Stadium antes de la gran final del Mundial 2026. Foto Red Uno.

Las tribunas, el césped y las zonas destinadas a las delegaciones ya se encuentran preparadas para una definición que concentrará la atención de millones de personas alrededor del planeta.

Argentina llega a la final con la ilusión de volver a conquistar el título mundial, mientras España buscará coronar su gran campaña con el trofeo más prestigioso del fútbol internacional.

La expectativa también gira alrededor de las principales figuras de ambos equipos, que tendrán la responsabilidad de marcar la diferencia en un encuentro donde cada detalle puede resultar decisivo.

Así luce el MetLife Stadium antes de la gran final del Mundial 2026. Foto Red Uno.

El MetLife Stadium será el epicentro de una jornada cargada de emoción, tensión y pasión. Miles de aficionados vivirán el partido desde las tribunas, mientras millones lo seguirán a través de las pantallas.

Sigue toda la previa, el minuto a minuto y las emociones de la gran final por Red Uno.

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