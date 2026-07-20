Laura Pausini sorprende al posar con BTS, Shakira y Tom Cruise en el detrás de cámaras del Mundial

La cantante italiana Laura Pausini sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías de sus encuentros con integrantes de BTS, la cantante Shakira, el actor Tom Cruise y otras celebridades tras su participación en la ceremonia de la Final del Mundial 2026.

La artista formó parte del espectáculo previo al partido entre Argentina y España, donde interpretó Desire, el himno oficial de la FIFA, junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Después de su presentación, Pausini publicó en sus redes sociales varias imágenes de los momentos que vivió detrás del escenario. En una de ellas aparece tomándose una selfie mientras, al fondo, se observan integrantes de BTS a bordo de un vehículo de traslado interno del estadio.

La cantante también compartió una fotografía junto a Tom Cruise, en la que ambos aparecen sonrientes en una zona exclusiva del recinto. Las imágenes generaron reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el encuentro de la artista italiana con algunas de las figuras más populares del mundo.

Un Mundial que reunió a grandes estrellas

La Final del Mundial 2026 no solo concentró la atención por el enfrentamiento entre Argentina y España, sino también por la presencia de reconocidas figuras de la música, el cine y el entretenimiento.

BTS fue uno de los protagonistas del espectáculo de medio tiempo con la interpretación de Dynamite, mientras que Tom Cruise participó como invitado especial y ofreció un mensaje sobre el fútbol como una fuerza capaz de unir a las personas.

La ceremonia también contó con la participación de artistas como Shakira, Post Malone, Jennifer Hudson e IShowSpeed.

Con sus fotografías, Laura Pausini mostró una mirada diferente de la Final del Mundial y compartió con sus seguidores algunos de los encuentros que marcaron su paso por uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más importantes del año.

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