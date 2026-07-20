El momento de Tom Cruise con Elmo que enamoró a los fanáticos

Al igual que su icónico personaje de Misión Imposible , Ethan Hunt, a Cruise le dieron sus coordenadas (el estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey), le asignaron un objetivo (inaugurar la final del Mundial de 2026) e incluso le plantearon un reto inesperado (conocer a Elmo). Y, al igual que Hunt, Cruise superó todas las pruebas con maestría.

La legendaria estrella de cine inauguró la Copa Mundial de la FIFA ante una audiencia en vivo de más de 82.000 personas el domingo. El partido también contó con actuaciones de artistas como Madonna, BTS y Justin Bieber, y tuvo como asistentes a Beyoncé, Matt Damon y Timothée Chalamet. Pero todas las miradas estaban puestas en Cruise en el centro del campo antes del pitido inicial.

“Hace más de 30 días, ocho naciones emprendieron un viaje”, comenzó diciendo. “Cruzaron océanos, cruzaron fronteras, cruzaron culturas y, juntos, nos demostraron por qué este juego pertenece al mundo”.

“Hemos presenciado la grandeza y hemos compartido momentos de alegría. Momentos de esperanza, momentos que jamás olvidaremos”, continuó. “El fútbol es un lenguaje sin palabras, una fuerza que une a las personas, que convierte a desconocidos en amigos y nos recuerda lo que todos tenemos en común”.

El partido del domingo fue un duelo dramático entre España y Argentina, que Cruise destacó con su mejor acento español. «Pero», recordó a la audiencia mundial, «estas historias, estas historias nos pertenecen a todos y cada uno de nosotros, a cada nación, a cada jugador, a cada aficionado, a cada voluntario, a cada sueño que se vivió en la cancha. Así que, al reunirnos para un último capítulo, celebremos un torneo que unió al mundo. Celebremos juntos. Esto es fútbol. Esto es unidad. Y esto... esto es grandeza».

La final del Mundial de 2026 incluyó una novedad en la programación de la FIFA: un espectáculo en el descanso. La Federación Internacional de Fútbol Asociación había prometido un evento a la altura del Super Bowl o los Juegos Olímpicos, con múltiples actuaciones y apariciones de celebridades .

Famosos en la Copa del Mundo

Cruise fue uno de los muchos famosos que se dieron cita para celebrar la culminación del torneo, que duró varias semanas. En la final de la Copa del Mundo, Jennifer Hudson también interpretó el himno nacional y el espectáculo de medio tiempo contó con un cartel estelar que incluyó a Justin Bieber , BTS, Shakira y Madonna .

Pero nada se compara con el encuentro fulgurante entre dos titanes de primera línea: Cruise sonriendo junto a las estrellas de Barrio Sésamo, Elmo y el Monstruo de las Galletas, en la banda. "¡Elmo hizo un nuevo amigo en el partido! ¡El señor Tom Cruise!" , compartió la cuenta oficial de X para el querido títere rojo el domingo , junto a una foto de Cruise, Elmo y el Monstruo de las Galletas juntos.

Además de llevar décadas realizando hazañas imposibles en nombre del cine y la santidad del mismo, últimamente Cruise se ha dedicado a exhibir su talento temerario en eventos deportivos de todo el mundo.

Cruise, una estrella multifacética

Hace dos años, la estrella de Top Gun: Maverick ayudó a celebrar el final de los Juegos Olímpicos de 2024 con una acrobacia memorable en la que descendió en rápel desde lo alto del Stade de France, saludó a los aficionados y salió del estadio en motocicleta portando la bandera olímpica.

La transmisión pasó entonces a imágenes pregrabadas de Cruise, bueno, paseando por París. Luego subió a un avión, saltó en paracaídas y aterrizó cerca del letrero de Hollywood, donde transformó sus letras "O" en dos de los anillos olímpicos.

Y sí, él mismo realizó esas hazañas. De hecho, solo aceptó participar después de que los productores le prometieran que no necesitaría un doble de acción para ninguna parte del proceso.

La próxima misión de Cruise lo verá protagonizar la esperadísima película de Alejandro G. Iñárritu, Digger, a finales de este año.

Fuente: Entertaiment weekly

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