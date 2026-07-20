La AFA confirmó cómo será el regreso de la Selección Argentina

La delegación de la Selección Argentina inició este lunes 20 de julio su regreso al país, luego de disputar la final del Mundial 2026 frente a España en Nueva York. El equipo no retornará completo, ya que varios futbolistas emprendieron viaje desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar su período de descanso.

El vuelo con parte de la delegación tiene previsto aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza. En el avión viajan algunos jugadores, integrantes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y miembros de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La AFA destacó el respaldo de los argentinos

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la AFA agradeció el apoyo recibido durante la Copa del Mundo.

“La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026”, señala el documento.

La entidad agregó que “en cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final”.

Comunicado de la AFA

“La Selección es patrimonio de todos los argentinos”

El comunicado también resaltó el vínculo entre el equipo y los hinchas, al señalar que “la Selección es patrimonio de todos los argentinos”.

La AFA reconoció que el resultado de la final no permitió alcanzar el bicampeonato, pero sostuvo que la campaña reafirmó la relación entre el plantel y la afición.

“El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado”, remarcó la entidad.

No todos los jugadores regresarán a Argentina

Respecto al retorno de los futbolistas, la AFA aclaró que “algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”.

En tanto, “una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17”, precisó el comunicado.

De esta manera, varios jugadores coordinaron sus vuelos de manera individual debido a sus compromisos profesionales y personales.

El capitán permanecería en Miami

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, permanecería en Miami junto a su compañero de equipo para reincorporarse a los entrenamientos del Inter.

Mientras tanto, en Buenos Aires crece la expectativa por la llegada de la delegación que retornará en el vuelo chárter desde Nueva York.

La entidad concluyó su comunicado con un nuevo reconocimiento a los hinchas argentinos. “Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán”, expresó la AFA.

Mira la programación en Red Uno Play