Messi rompe en llanto tras la final: la imagen de una posible despedida mundialista

El pitazo final en el MetLife Stadium no solo decretó la victoria de España por 1-0 sobre Argentina y la conquista del Mundial 2026. También marcó el final de una era. Lionel Messi disputó su último partido en una Copa del Mundo con la camiseta albiceleste y, tras el encuentro, no pudo contener la emoción.

El capitán argentino rompió en llanto sobre el césped mientras era consolado por sus compañeros, en una imagen que reflejó el dolor de la derrota y el significado de poner punto final a una trayectoria mundialista que quedará grabada en la historia del fútbol.

A sus 39 años, Messi cerró un recorrido inolvidable en los Mundiales. Desde su debut en Alemania 2006 hasta la final de 2026, el rosarino protagonizó una de las carreras más exitosas que haya tenido un futbolista con su selección.

El desenlace no fue el que soñaba. Argentina cayó por la mínima diferencia ante España con un gol de Ferran Torres a los 106 minutos del tiempo suplementario, resultado que impidió a la Albiceleste conquistar un nuevo título mundial.

Más allá de la derrota, la despedida de Messi estuvo cargada de reconocimiento. Los aplausos de los aficionados presentes en el estadio acompañaron la salida de uno de los jugadores más influyentes de la historia del fútbol, protagonista de innumerables momentos con la camiseta argentina.

Con el final del Mundial 2026 se cierra también el capítulo mundialista de Lionel Messi, un futbolista que conquistó la Copa del Mundo en Catar 2022 y que volvió a llevar a Argentina hasta una final cuatro años después. Su legado queda escrito entre los más grandes del deporte, como referente de una generación que marcó una época y dejó una huella imborrable en la historia de los Mundiales.

Mira la programación en Red Uno Play