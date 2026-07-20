Los memes que dejó la final del Mundial 2026: Messi fue el gran protagonista

La final del Mundial 2026 dejó mucho más que la consagración de España. Tras el triunfo 1-0 de la Roja en el tiempo suplementario, las redes sociales se inundaron de memes, imágenes y mensajes dedicados a la Selección Argentina y, especialmente, a Lionel Messi, quien disputó el que sería su último partido mundialista.

Una de las fotografías que más circuló fue la del capitán argentino sentado sobre el césped del MetLife Stadium, con los botines a un costado y la mirada fija en las pantallas del estadio. La imagen estuvo acompañada por mensajes de reconocimiento y agradecimiento que rápidamente se viralizaron.

El hashtag #GraciasMessi se convirtió en tendencia en Argentina, España y otros países de América Latina, mientras miles de usuarios destacaban el legado del rosarino y el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante el campeonato.

También cobraron fuerza publicaciones con videos de los momentos más destacados de la campaña argentina, entre ellos la remontada frente a Inglaterra en semifinales, las actuaciones de Julián Álvarez y las intervenciones decisivas de Emiliano "Dibu" Martínez.

La conversación en internet no se limitó al partido. El espectáculo de medio tiempo protagonizado por Madonna también generó una gran cantidad de comentarios y memes, compartiendo protagonismo con el desenlace de la final.

En el plano deportivo, Messi cerró el torneo con ocho goles y se convirtió en el primer futbolista de campo en jugar como titular tres finales de una Copa del Mundo, luego de las disputadas en Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por su parte, Kylian Mbappé terminó como máximo goleador del campeonato con 10 tantos.

Pese a la derrota, numerosos aficionados expresaron su orgullo por el desempeño de la Albiceleste, que alcanzó una nueva final mundialista y puso fin a un exitoso ciclo bajo la dirección de Lionel Scaloni, con cuatro títulos y cinco finales consecutivas.

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