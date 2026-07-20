Gobierno despliega helicópteros para combatir los incendios que golpean a Tarija

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que los helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) ya se encuentran operando en Tarija para apoyar a los bomberos y voluntarios que combaten los incendios forestales registrados en distintas comunidades del departamento.

“Tal como se comprometió el presidente Rodrigo Paz, los helicópteros de la Fuerza Aérea están trabajando en apoyo a bomberos y voluntarios para apagar el fuego en todas las zonas afectadas de Tarija”, informó Zamora a través de sus redes sociales.

Aseguró que los equipos trabajan sin descanso para contener la emergencia y mitigar los efectos de los incendios forestales. “Estamos trabajando sin descanso para mitigar los incendios en todas las zonas afectadas. Hacemos las cosas diferentes”, señaló.

Dos helicópteros ya están en la zona

En el marco del operativo, dos helicópteros llegaron a Tarija y realizan vuelos de reconocimiento para identificar los sectores más afectados y apoyar las labores de sofocación en coordinación con los equipos de emergencia.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que una de las aeronaves tiene capacidad para transportar hasta ocho personas y 900 litros de agua mediante un sistema Bambi Bucket.

Además, se informó que existe la posibilidad de movilizar hasta 380 bomberos adicionales, entre 80 efectivos y otros 300 provenientes de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, para reforzar a los aproximadamente 200 bomberos que ya trabajan en la zona.

Cuatro incendios continúan activos

La Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Tarija informó que existen cuatro incendios forestales activos en el departamento. Tres se encuentran en la provincia Méndez y uno en la comunidad de Pinos Sud, en la jurisdicción de Cercado.

Aunque no se reportaron viviendas afectadas ni pérdidas de cultivos agrícolas en algunos de los sectores, el fuego consumió extensas áreas de pastizales y arbustos.

Entre las zonas afectadas se encuentran Erquis, Tucumillas, Quirusillas, Rincón de Victoria y Pinos Sur. Los fuertes vientos dificultaron las labores de control y favorecieron la propagación de las llamas.

Investigan el origen de los incendios

La Policía y la Fiscalía iniciaron investigaciones para identificar a los responsables de los incendios forestales y establecer las causas de los siniestros.

La emergencia se registra en el inicio del periodo de chaqueos en Bolivia, una práctica que puede provocar la propagación descontrolada del fuego y graves daños al medioambiente.

Mientras tanto, bomberos, voluntarios, efectivos militares y equipos municipales y departamentales continúan trabajando por tierra y aire para controlar los focos activos y evitar que las llamas alcancen nuevas comunidades.

Mira la programación en Red Uno Play