Sin heridos, pero con tres disparos: así fue el atraco que sembró el miedo en una entidad financiera

Un sujeto encapuchado protagonizó un violento atraco a una entidad financiera en Santa Cruz, donde logró sustraer aproximadamente Bs 20.000 luego de reducir al guardia de seguridad y efectuar tres disparos dentro del establecimiento. A pesar del hecho, no se registraron personas heridas ni fallecidas.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que el asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad y explicó que, momentos antes del atraco, una mujer ingresó a realizar un depósito de Bs 121.000.

“En primera instancia se observa a una señora ingresar a hacer un depósito de Bs 121.000. Una vez que realiza ese depósito, sale de la entidad financiera y, de manera casi simultánea, aparece un sujeto que reduce al guardia y realiza un disparo hacia el techo. Posteriormente se dirige a las cajas 1 y 2, donde efectúa otros dos disparos, uno hacia el techo y otro en dirección donde se encontraban las cajeras”, explicó la autoridad policial.

Tras intimidar al personal, el delincuente sacó una bolsa y obligó a las cajeras a entregar el dinero disponible en sus cajas.

“Este sujeto, que se encontraba encapuchado, saca una bolsa y les pide que coloquen el dinero que se encontraba en sus cajas. Luego toma la bolsa y se retira rápidamente del lugar”, agregó Gómez.

De acuerdo con el reporte preliminar, el atracador logró llevarse alrededor de Bs 10.000 de cada una de las dos cajas, mientras que el dinero correspondiente al depósito de Bs 121.000 no fue robado, ya que la cajera alcanzó a guardarlo en la caja fuerte ubicada debajo del módulo de atención.

Tras conocerse el hecho, la Policía activó de inmediato el Plan Z, desplegando más de 15 patrullas, además de personal de Inteligencia y de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), con el objetivo de identificar y capturar al responsable.

El comandante también aclaró que la entidad financiera no contaba con resguardo policial, sino únicamente con dos guardias de seguridad privada.

Las imágenes de videovigilancia muestran que el sospechoso abandonó el banco caminando por una calle adyacente. Aunque hasta el momento el análisis apunta a que actuó solo, la Policía no descarta la participación de posibles cómplices o encubridores.

Según las primeras investigaciones, el hombre utilizó un arma tipo revólver y, de acuerdo con la versión del personal de seguridad, tendría un presunto acento extranjero, aspecto que aún deberá ser confirmado durante la investigación.

Hasta el cierre de este informe no existían personas aprehendidas y los operativos continuaban en distintos puntos de Santa Cruz para dar con el paradero del autor del atraco.

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