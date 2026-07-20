Habilitan un código QR para seguir los incendios forestales activos en Bolivia

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, junto al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, habilitó un código QR para que la población pueda consultar en tiempo real la información oficial sobre incendios forestales activos y focos de calor en Bolivia.

La herramienta permite acceder desde cualquier dispositivo móvil al reporte nacional de monitoreo, donde los usuarios pueden conocer la ubicación de los incendios activos, la cantidad de focos de calor detectados, las áreas protegidas afectadas y otros datos generados por las instituciones responsables del seguimiento de estos eventos.

La información se encuentra disponible en la plataforma oficial https://simb.planificacion.gob.bo/, la cual se actualiza diariamente con los reportes emitidos por las autoridades nacionales.

Además del monitoreo, el sistema busca fortalecer la participación ciudadana en la prevención y atención de emergencias ambientales. Para ello, las autoridades habilitaron la línea 64210076, mediante la cual la población puede reportar incendios forestales o quemas que representen un riesgo.

Las autoridades recomendaron utilizar únicamente los canales oficiales para consultar la evolución de los incendios y reportar cualquier emergencia, con el fin de facilitar una respuesta oportuna y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas del control del fuego.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua y el Senamhi, hasta las 07:00 de este lunes 20 de julio se detectaron 809 focos de calor en todo el país y dos incendios forestales y/o quemas activos. Santa Cruz concentra la mayor cantidad de alertas, seguida por Tarija, mientras que La Paz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Pando y Potosí registran una menor incidencia.

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