La Policía identificó al presunto autor del asesinato del pastor evangélico Edwin M. V., ocurrido la noche del domingo durante un culto religioso en una iglesia del municipio de Shinahota, en el Trópico de Cochabamba.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Erick Peralta, informó que el sospechoso disparó contra el religioso en plena ceremonia y luego huyó del lugar.

De acuerdo con la investigación preliminar, el pastor se encontraba dirigiendo el culto cuando el sujeto se acercó y efectuó un disparo. La víctima resultó gravemente herida y, pese a ser auxiliada y trasladada a un centro médico, perdió la vida.

El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia médico-legal, que permitirá establecer con precisión la causa de la muerte.

Utilizó un arma fabricada artesanalmente

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es el tipo de arma utilizada en el crimen. Según Peralta, se trata de un arma de fuego artesanal o “hechiza”, fabricada con materiales reciclados.

El arma tenía como cañón una cañería de fierro galvanizado y un mecanismo de percusión elaborado con un resorte de alta tensión y un percutor fabricado con un clavo o un perno. La empuñadura también habría sido adaptada con materiales reciclados.

Tras el ataque, el sospechoso abandonó el arma en el lugar y emprendió la fuga.

El presunto móvil

La Policía investiga como posible móvil del crimen un llamado de atención que el pastor habría realizado al sospechoso días antes por la presunta sustracción de equipos de sonido.

“Este sujeto activa su arma artesanal, le provoca la muerte al pastor, deja el arma en el lugar del hecho y emprende la huida”, explicó el director departamental de la Felcc.

Policía y vecinos buscan al sospechoso

Peralta informó que el presunto autor es conocido en la zona, por lo que vecinos y pobladores se sumaron a las labores de búsqueda junto con efectivos de la Policía Boliviana y agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).

Los operativos se desarrollan en la región para dar con el paradero del sospechoso, conocido con el apodo de “Dumber”, y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y establecer responsabilidades por la muerte del pastor, quien fue atacado mientras dirigía un culto religioso.



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