¿Conviene comprar dólares ahora? Así cotiza el paralelo la tarde de este lunes 20 de julio

El mercado cambiario en Bolivia cerró la jornada de este lunes 20 de julio con una relativa estabilidad en la cotización del dólar estadounidense, aunque el precio de la divisa continúa en niveles elevados y mantiene la preocupación de ciudadanos y sectores económicos que necesitan acceder a moneda extranjera.

Durante la tarde, el dólar en el mercado paralelo se cotizó alrededor de Bs 10,84 para la compra y Bs 10,83 para la venta, valores que muestran pocos cambios respecto a las últimas horas y reflejan una etapa de menor movimiento dentro de un rango todavía alto.

Dólar paralelo.

La jornada estuvo marcada por variaciones leves. La divisa estadounidense llegó a moverse entre Bs 10,78 y Bs 10,76, sin registrar saltos importantes ni modificaciones bruscas en la tendencia observada durante los últimos días.

Pese a la estabilidad, el precio del dólar paralelo continúa representando un desafío para distintos sectores de la economía. Familias que buscan proteger sus ahorros, comerciantes, importadores y empresas que requieren realizar pagos en moneda extranjera siguen enfrentando un costo elevado para acceder a la divisa.

Ante este escenario, una de las principales dudas entre la población es si resulta conveniente comprar dólares en este momento o esperar una posible variación en la cotización. Analistas del mercado suelen recomendar evaluar las necesidades específicas de cada persona, debido a que los movimientos cambiarios pueden responder a factores como la disponibilidad de divisas, la demanda y las expectativas económicas.

Tipo de cambio oficial

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó un tipo de cambio referencial de Bs 10,85, una cifra que mantiene una diferencia frente al valor observado en el mercado paralelo y confirma que la brecha cambiaria continúa vigente.

TCO.

Aunque la cotización paralela mostró una jornada tranquila, el dólar permanece como uno de los principales indicadores seguidos por la población y los agentes económicos, debido a su impacto en precios, importaciones y decisiones financieras.

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