Instalan audiencia cautelar del dirigente David Quispe por el bloqueo de 53 días

La audiencia de medidas cautelares del dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), David Quispe, se instaló este lunes de forma virtual para definir su situación jurídica, luego de su aprehensión en el marco de las investigaciones por los bloqueos de carreteras que se extendieron durante 53 días.

La diligencia comenzó poco después del mediodía, mientras el dirigente permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, a la espera de la determinación judicial.

La Fiscalía solicitó la detención preventiva de Quispe, a quien investiga por los presuntos delitos de asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

Según la investigación, el dirigente habría tenido participación en la organización de los bloqueos instalados en diferentes puntos del país, medidas de presión que ocasionaron desabastecimiento, dificultades en el transporte y afectaciones a distintos sectores económicos.

Este proceso también involucra al dirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien días atrás fue enviado con detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro, también dentro de la investigación por los bloqueos.

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