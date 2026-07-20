Reporte nacional: Bolivia registra 809 focos de calor y dos incendios forestales este lunes

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua y el Senamhi informaron que hasta las 07:00 de este lunes 20 de julio se detectaron 809 focos de calor en todo el país y dos incendios forestales y/o quemas activos.

De acuerdo con el reporte diario, Santa Cruz concentra la mayor cantidad de puntos calientes, seguida por Tarija, mientras que La Paz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Pando y Potosí registran una menor cantidad de alertas.

El informe precisa que los dos incendios se encuentran en áreas protegidas, sin reportes de afectación a reservas forestales o bosques, aunque sí existe impacto en pasturas y arbustos producto de las quemas.

Las autoridades recordaron que un punto o foco de calor es una alerta para ser monitoreada y no representa, por sí sola, la confirmación de un incendio forestal.

Mira la programación en Red Uno Play