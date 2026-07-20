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Reporte nacional: Bolivia registra 809 focos de calor y dos incendios forestales este lunes

Santa Cruz concentra la mayor cantidad de puntos calientes, mientras que dos incendios permanecen activos en áreas protegidas, según el reporte oficial emitido este lunes.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

20/07/2026 13:31

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Foto: Bomberos trabajan en la sofocación de focos de calor. RRSS.
Bolivia

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El Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua y el Senamhi informaron que hasta las 07:00 de este lunes 20 de julio se detectaron 809 focos de calor en todo el país y dos incendios forestales y/o quemas activos.

De acuerdo con el reporte diario, Santa Cruz concentra la mayor cantidad de puntos calientes, seguida por Tarija, mientras que La Paz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Pando y Potosí registran una menor cantidad de alertas.

El informe precisa que los dos incendios se encuentran en áreas protegidas, sin reportes de afectación a reservas forestales o bosques, aunque sí existe impacto en pasturas y arbustos producto de las quemas.

Las autoridades recordaron que un punto o foco de calor es una alerta para ser monitoreada y no representa, por sí sola, la confirmación de un incendio forestal.

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