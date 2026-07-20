Servicio Militar 2026 abre inscripciones: estos son todos los requisitos

El Ministerio de Defensa abrió este lunes 20 de julio la etapa de reclutamiento para el Segundo Escalón del Servicio Militar 2026, dirigida a jóvenes que deseen incorporarse a las Fuerzas Armadas.

La convocatoria estará vigente hasta el 13 de septiembre y permitirá que los postulantes presenten su documentación en la unidad militar de su elección.

El Servicio Militar ofrece a los jóvenes un espacio de formación en disciplina, valores cívicos, responsabilidad y trabajo en equipo, además de la posibilidad de adquirir nuevas habilidades y participar en actividades de apoyo al país.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a:

Mujeres y varones que tengan entre 18 y 22 años cumplidos .

. Varones de 17 años con salvaguarda, siempre que cumplan 18 años hasta el 16 de julio de 2027.

Los interesados deberán acudir personalmente a una unidad militar y cumplir con la revisión médica y documental correspondiente.

Documentos necesarios

Los postulantes deberán presentar:

Certificado de nacimiento computarizado original, únicamente para la verificación de datos durante la presentación.

Cédula de identidad original y una fotocopia.

Examen de grupo sanguíneo.

Fotocopia del contrato de apertura de una cuenta de caja de ahorro o un extracto bancario del Banco Unión.

Las autoridades recomiendan reunir la documentación con anticipación para evitar observaciones o retrasos durante el proceso de incorporación.

Requisito adicional para las mujeres

De acuerdo con la convocatoria, las postulantes deberán presentar una prueba de embarazo en sangre, realizada durante la misma semana en la que acudan a la unidad militar.

El documento también establece que deberán asumir el compromiso de no ingresar en estado de gestación durante el periodo del Servicio Militar.

¿Dónde se realiza la postulación?

Los jóvenes podrán presentar sus documentos en la unidad militar de su elección, donde recibirán información sobre la evaluación médica, la disponibilidad de cupos y las siguientes etapas del proceso.

El reclutamiento estará abierto hasta el domingo 13 de septiembre de 2026, por lo que se recomienda no esperar hasta los últimos días para realizar la presentación.

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