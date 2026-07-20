La aparición de un perro sin cabeza y sin sus patas generó indignación entre los vecinos del barrio San Antonio, en la zona de la Pampa de la Isla, quienes denunciaron un presunto caso de biocidio y aseguraron que este tipo de hallazgos se ha vuelto recurrente en el sector.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el animal fue encontrado entre pastizales y matorrales de un trillo que, según afirman, es utilizado con frecuencia para abandonar restos de animales durante la noche.

“Como podrán evidenciar, aquí en la Pampa de la Isla han botado un perro. Está sin sus patitas y sin su cabeza. Parece que esto ocurrió hace aproximadamente tres días. No es solamente en esta parte, sino también más adelante botan gallinas sin cabeza, gatos sin cabeza y sin piernas. Esto ha sucedido durante todo este tiempo”, relató una vecina.

Los vecinos sostienen que no se trata de un hecho aislado. Aseguran que en distintas ocasiones han encontrado perros, gatos y gallinas mutilados en el mismo lugar, sin que hasta el momento se haya identificado a los responsables.

“Como usted puede ver, el trillo está lleno de monte. Yo creo que por eso vienen y tiran todos los desechos animales por este lugar. Pareciera que lo hacen en el transcurso de la noche, cuando todos los vecinos están durmiendo”, manifestó otra habitante.

Además de pedir que se investigue el origen de estos hechos y se identifique a los responsables, los vecinos solicitaron a las autoridades municipales realizar una limpieza integral del área, argumentando que la abundante maleza facilita el abandono de animales y genera preocupación entre quienes transitan por el lugar.

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