Calidad del aire mejora en Cochabamba; pasa de mala a regular tras la dispersión del humo

La calidad del aire en Cochabamba mejoró en las últimas 24 horas, al pasar de un índice malo a regular, luego de que los contaminantes generados por un incendio comenzaran a dispersarse.

La responsable de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (Red MoniCA), Fabiola Cáceres, informó que los niveles de concentración de material particulado disminuyeron tras el incremento registrado el día anterior.

“Si bien ayer estábamos con un índice de calidad del aire malo, para el día de hoy estos niveles de concentración de contaminantes de material particulado se han ido dispersando y nuestros índices de calidad del aire han mejorado”, explicó.

Cáceres señaló que el índice regular representa un riesgo bajo para la salud, por lo que la población puede desarrollar sus actividades normales.

Sin embargo, recomendó tomar precauciones debido a que Cochabamba atraviesa una época crítica para la calidad del aire. Entre junio y julio, los niveles de contaminación tienden a incrementarse por la inversión térmica y las características topográficas del departamento.

Recomiendan precaución a los grupos vulnerables

La especialista recomendó que niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores utilicen barbijo como medida preventiva y eviten permanecer en ambientes abiertos o realizar actividad física durante las primeras horas de la mañana.

Asimismo, advirtió que durante esta temporada los índices de calidad del aire pueden oscilar entre niveles regulares y malos, por lo que se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones ambientales en la ciudad.



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