Las cámaras de seguridad registraron paso a paso el violento atraco ocurrido en una entidad financiera de la zona de Equipetrol, en Santa Cruz de la Sierra.

Las imágenes, que ya son analizadas por la Policía, muestran a un hombre encapuchado ingresar al establecimiento, amenazar al personal y reducir al guardia de seguridad antes de dirigirse hacia las cajas.

Según el reporte preliminar, el delincuente realizó disparos dentro del inmueble para intimidar a las personas que se encontraban en el lugar. A pesar de los momentos de terror, no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

Las cámaras reconstruyen el atraco

La grabación muestra al sospechoso actuar solo dentro de la financiera. Vestido con ropa oscura y con el rostro cubierto, el hombre saca una bolsa y obliga a las trabajadoras a colocar en ella el dinero disponible.

“Este sujeto, que se encontraba encapuchado, saca una bolsa y les pide que coloquen el dinero que se encontraba en sus cajas. Luego toma la bolsa y se retira rápidamente del lugar”, informó el comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez.

De acuerdo con la primera evaluación, el atracador sustrajo alrededor de Bs 10.000 de cada una de las dos cajas, aunque las funcionarias realizan un balance para establecer la cifra exacta.

Tras apoderarse del dinero, el sujeto salió del establecimiento y se alejó caminando por una calle adyacente. La Policía revisa cámaras de negocios, edificios y viviendas cercanas para reconstruir completamente su ruta de escape.

Un depósito de Bs 121.000 se salvó del robo

Minutos antes del atraco, una mujer había ingresado a la entidad para realizar un depósito superior a Bs 120.000.

Sin embargo, las imágenes y las declaraciones recabadas muestran que una de las cajeras alcanzó a guardar el dinero en una caja fuerte instalada debajo de su módulo de atención.

Gracias a esa reacción, el delincuente no logró llevarse el depósito y únicamente tuvo acceso al efectivo disponible en las cajas.

Buscan identificar al encapuchado

La Policía activó el Plan Z y desplegó efectivos para localizar al responsable. Las características físicas, la vestimenta y los movimientos registrados por las cámaras serán utilizados para intentar identificarlo.

El análisis preliminar muestra a una sola persona ejecutando el atraco dentro del establecimiento. No obstante, los investigadores no descartan que haya tenido cómplices o encubridores que lo ayudaran antes o después del robo.

También se intenta establecer si el delincuente conocía previamente el funcionamiento de la entidad o si sabía que una mujer había realizado un depósito de gran cantidad de dinero poco antes del ataque.

Las imágenes de vigilancia se convirtieron así en una pieza clave para reconstruir cada movimiento del sospechoso y determinar hacia dónde escapó.

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