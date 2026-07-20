Fiscalía reporta nuevos casos de bolivianos enviados a Rusia en Tarija y Beni

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, reportó este lunes que el Ministerio Público investiga de manera formal cuatro casos tipificados como trata de personas con fines de reclutamiento para la participación en conflictos bélicos (Artículo 281 bis del Código Penal), dentro de lo que se ha denominado institucionalmente como el "Caso Rusia". Las indagaciones abarcan denuncias y operativos en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni.

Mariaca detalló la cronología de las denuncias recibidas hasta la fecha, destacando que el primer proceso se abrió el pasado 20 de mayo en Santa Cruz. Un segundo caso se inició el 14 de julio en la misma región, al cual se le anexó una investigación ligada a la localidad de Portachuelo (provincia Sara) debido a los nexos y antecedentes comunes del hecho.

Tres enviados a la cárcel y un clan familiar identificado

A raíz de las acciones coordinadas en el segundo caso de Santa Cruz, las autoridades procedieron al arresto inicial de cuatro personas pertenecientes a un mismo entorno familiar que presuntamente operaban esta red ilícita.

Posteriormente, la Fiscalía imputó formalmente a tres de los implicados, logrando que la justicia determine su detención preventiva en una cárcel pública.

"Tenemos la identificación del principal reclutador de personas. Se han emitido resoluciones de conformidad al artículo 226 para que la Policía Boliviana actúe de inmediato. Estamos trabajando para dar con todos los autores materiales e intelectuales de esta organización", enfatizó el Fiscal General.

Casos en Tarija y Beni bajo investigación preliminar

La máxima autoridad del Ministerio Público informó que el alcance del reclutamiento se ha extendido a otras regiones del país:

Tarija (17 de julio): Se aperturó una causa penal en etapa preliminar a denuncia de una institución, tras tomar conocimiento de las declaraciones públicas de una asambleísta nacional sobre presuntos reclutamientos en ese departamento.

Riberalta, Beni (18 de julio): La Policía Boliviana inició una investigación de oficio por el mismo tipo penal, donde preliminarmente se habla de una afectación a 15 personas.

Cuantificación de víctimas y activación de alertas internacionales

Con respecto al número total de afectados, Mariaca pidió actuar con responsabilidad técnica. Confirmó que en el segundo caso consolidado de Santa Cruz se registran seis presuntas víctimas, mientras que en Riberalta se investiga a un intermediario que contactaba personas y gestionaba la obtención de antecedentes y certificados médicos. La cifra total de personas bajo la lupa del esquema criminal podría superar las 16 víctimas conforme avancen los días.

Ante la gravedad transnacional del delito, la Fiscalía General del Estado activó canales de asistencia e inteligencia internacional a través de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), perteneciente a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

Asimismo, el Fiscal General aseguró que una vez que se logre ubicar de forma material a los afectados, se activará de inmediato la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) para brindarles el resguardo legal y psicológico correspondiente.

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