¿Hay focos de calor cerca de tu municipio? Revisa el mapa en tiempo real

Bolivia mantiene bajo vigilancia 867 focos de calor, según el reporte actualizado hasta las 16:00 de este lunes 20 de julio, elaborado por instituciones nacionales encargadas del monitoreo ambiental y meteorológico.

Santa Cruz concentra la mayor cantidad de puntos detectados, seguida por Tarija. También se reportan alertas en La Paz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Pando y Potosí, aunque en menor proporción.

Las autoridades informaron además que existen dos incendios forestales o quemas activas, localizados en áreas protegidas.

Hasta el momento no se reportaron afectaciones en reservas forestales ni áreas boscosas. Sin embargo, se identificaron daños en pasturas, arbustos y otras coberturas vegetales.

¿Dónde están los focos de calor?

La población puede consultar la ubicación y evolución de los puntos calientes mediante el mapa interactivo del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques —SIMB—.

La plataforma permite visualizar los registros por departamento y observar las zonas donde se concentra la mayor actividad térmica detectada mediante sensores satelitales. El SIMB publica estadísticas y reportes de monitoreo de focos de calor en el país.

Consulta aquí el mapa en tiempo real:

Sistema de Información y Monitoreo de Bosques — SIMB

http://simb.planificacion.gob.bo/simb/

Un foco de calor no siempre significa un incendio

Las autoridades aclararon que un foco de calor representa una alerta térmica que debe ser monitoreada, pero no confirma automáticamente la existencia de un incendio forestal.

Estos puntos son detectados mediante imágenes y sensores satelitales que identifican temperaturas elevadas sobre la superficie. Posteriormente, los datos deben ser analizados y contrastados para establecer si corresponden a incendios, quemas controladas u otras fuentes de calor.

Por esta razón, la cantidad de focos registrados puede ser considerablemente mayor al número de incendios confirmados.

Santa Cruz y Tarija, bajo mayor vigilancia

Santa Cruz encabeza el reporte nacional de puntos calientes, mientras Tarija ocupa el segundo lugar y continúa enfrentando incendios que obligaron a desplegar brigadas terrestres y operaciones aéreas.

Las condiciones de vegetación seca, altas temperaturas y fuertes vientos pueden facilitar la propagación de las llamas y provocar la reactivación de sectores previamente controlados.

Las autoridades pidieron evitar chaqueos, quemas de basura y cualquier actividad que pueda originar nuevos incendios.

Ante la presencia de humo, fuego o quemas fuera de control, la población debe alertar inmediatamente a Bomberos o a las autoridades municipales.

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