Justicia ordena detención domiciliaria para David Quispe por el caso bloqueos

En una audiencia de medidas cautelares celebrada en las últimas horas, la justicia boliviana determinó otorgar detención domiciliaria al dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), David Quispe.

La autoridad jurisdiccional dispuso una serie de restricciones severas que el líder sindical deberá cumplir estrictamente mientras se desarrollan las investigaciones en su contra, según informa Bolivia Tv. Entre las medidas cautelares impuestas destacan:

Sin salida laboral: Quispe no podrá abandonar su domicilio para realizar actividades de trabajo.

Arraigo: Se determinó la prohibición de salir del país, activando las alertas migratorias correspondientes.

Garantías personales: El imputado debió presentar cuatro garantes solventes ante el tribunal.

Restricción de comunicación: Tiene estrictamente prohibido tomar contacto o comunicarse con los demás implicados e investigados en el caso.

Control fiscal: Deberá cumplir con la presentación semanal obligatoria ante el Ministerio Público para firmar el libro de actas.

Hasta el momento, la defensa del dirigente no ha emitido declaraciones sobre si apelará la resolución, mientras que la Fiscalía adelantó que continuará con la acumulación de elementos probatorios en esta causa legal.

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