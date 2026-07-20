¡Multa de Bs 10.000! Cochabamba endurece sanciones por invadir ciclovías

La Alcaldía de Cochabamba anunció una sanción económica de Bs 10.000 para los conductores que ingresen con sus vehículos a las ciclovías de la ciudad.

La medida será incorporada en un nuevo decreto municipal que, según informó el director de Asuntos Judiciales, Roy Ordoñez, será emitido durante esta semana.

El anuncio surge después de que, el pasado 17 de julio, un vehículo ingresara nuevamente a la ciclovía en inmediaciones de la avenida Melchor Pérez de Olguín y la calle Wiracocha. La conducta quedó registrada y el municipio inició acciones legales contra el conductor por el presunto delito de conducción peligrosa.

De Bs 100 a una sanción de Bs 10.000

Hasta ahora, conductores involucrados en hechos similares habían recibido multas administrativas de Bs 100, además de afrontar denuncias penales cuando pusieron en riesgo o causaron lesiones a ciclistas.

Con el nuevo decreto, el municipio pretende elevar la sanción hasta Bs 10.000 para desalentar el ingreso de automóviles, motocicletas y otros motorizados a espacios destinados exclusivamente a bicicletas y peatones.

La nueva multa deberá considerarse anunciada y no vigente hasta que la normativa sea oficialmente emitida y difundida por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Proceso penal por conducción peligrosa

Ordoñez explicó que el conductor involucrado en el incidente del 17 de julio será denunciado penalmente por conducción peligrosa.

Las autoridades recopilan grabaciones, imágenes y otros antecedentes para identificar plenamente al responsable y sustentar la denuncia ante el Ministerio Público.

Durante las últimas semanas se reportaron varios ingresos irregulares de vehículos a las ciclovías de Cochabamba. En uno de los casos, un conductor en presunto estado de ebriedad impactó la bicicleta de una mujer y le provocó heridas.

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