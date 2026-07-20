¡Sorpresa total! Marvel revela el tráiler de Avengers: Doomsday con héroes de varias generaciones

El avance revela la magnitud del conflicto que enfrentará a superhéroes actuales, personajes clásicos y figuras provenientes del universo mutante de Fox, en una historia marcada por el colapso del multiverso, según el portal Telediario.

Los personajes que aparecen en el tráiler

El nuevo avance muestra la presencia de varios personajes esperados por los fanáticos, entre ellos Los Cuatro Fantásticos, el profesor Charles Xavier, Cíclope, Namor, Shang-Chi, Gambito, Loki, Mystique y Magneto.

También aparecen conocidos héroes del UCM, como Bucky Barnes, Ant-Man, Sam Wilson como Capitán América, Thor, Black Panther y Yelena Belova.

La película reunirá así a distintas generaciones de personajes de Marvel en una batalla que promete cambiar el futuro del universo cinematográfico.

Robert Downey Jr. regresa como Doctor Doom

Uno de los mayores atractivos de la producción es el regreso de Robert Downey Jr., quien dejó atrás su icónico papel de Iron Man para interpretar a Victor von Doom, conocido como Doctor Doom, el gran villano de esta nueva etapa.

El personaje será la principal amenaza para los héroes, en medio de una crisis multiversal que se desarrollará bajo un tono más dramático y serio.

Regresan los Vengadores clásicos

La película también marcará el regreso de importantes figuras de las primeras etapas del UCM.

Chris Evans volverá como Steve Rogers, mientras que Chris Hemsworth retomará el papel de Thor, Tom Hiddleston interpretará nuevamente a Loki y Paul Rudd regresará como Ant-Man.

A ellos se sumarán los actuales líderes del UCM, entre ellos Anthony Mackie como Capitán América, Tom Holland como Spider-Man, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Simu Liu como Shang-Chi y Letitia Wright como Black Panther.

Los Cuatro Fantásticos llegan a la saga de Avengers

El equipo completo de Los Cuatro Fantásticos tendrá un papel importante en la película, con Pedro Pascal como Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como la Mujer Invisible, Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como La Mole.

Su participación representa uno de los principales puntos de conexión entre las nuevas producciones de Marvel y la gran historia del multiverso.

Los X-Men clásicos también forman parte del evento

La nostalgia será otro de los elementos centrales de Avengers: Doomsday. El filme reunirá a varias figuras del universo mutante, entre ellas Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto, Kelsey Grammer como Bestia y James Marsden como Cíclope.

También regresarán Alan Cumming como Nightcrawler, Rebecca Romijn como Mystique y Channing Tatum como Gambito.

Una batalla que prepara Secret Wars

La película estará dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Los directores han adelantado que la historia tendrá un tono más serio y dramático, dejando en segundo plano la comedia para concentrarse en la amenaza que representa el colapso del multiverso.

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Avengers: Doomsday funcionará como una pieza clave para preparar el camino hacia Avengers: Secret Wars, una de las próximas grandes historias de Marvel y el evento que podría redefinir por completo el futuro del UCM.

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