Bolivia suma 49 feminicidios en 2026: exigen prevenir antes que contar más víctimas

Bolivia registra 49 feminicidios entre el 1 de enero y el 18 de julio de 2026, según datos del Ministerio Público. La Paz encabeza la lista con 17 casos, seguida de Santa Cruz (9), Cochabamba (8), Oruro (6), Potosí (3), Chuquisaca (3), Tarija (2) y Beni (1), mientras que Pando no reporta víctimas.

Feminicidio en aumento

El más reciente feminicidio ocurrió en Oruro, donde una mujer de 30 años fue asesinada y dejó en la orfandad a un hijo de 12 años. Además, en Viacha se investiga una tentativa de feminicidio, luego de que un hombre de 60 años presuntamente atacara a su pareja con una llave mecánica y la amenazara de muerte. El agresor fue aprehendido y la víctima recibió atención médica.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a fortalecer las políticas preventivas para frenar la violencia contra las mujeres.

"Lo que nosotros pedimos es volcar la mirada y la atención a través de una política pública al sistema de prevención para que no estemos justamente contando las víctimas fatales", afirmó.

La autoridad también cuestionó la efectividad de la Ley 348, vigente desde hace más de una década, al señalar que apenas el 5,8% de los casos cuenta con sentencia.

"Se establece que el 8% del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia hacia las mujeres está dirigido a prevención", recordó, al insistir en la necesidad de mejorar la respuesta institucional frente a estos delitos.

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