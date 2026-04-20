Buscan frenar los feminicidios: lanzarán observatorio de seguimiento en La Paz

El Gobierno, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, anunció nuevas acciones para reforzar la lucha contra los feminicidios y mejorar el seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres.

Tras una reunión con el Ministerio Público, la viceministra de la institución, Jessica Echeverría, informó que se trabaja en la implementación de un protocolo específico para el abordaje de feminicidios y tentativas, además del lanzamiento de un Observatorio de Seguimiento en Casos de Tentativa de Feminicidio.

“Es fundamental analizar los antecedentes, verificar si hubo denuncias previas, incumplimiento de medidas de protección e identificar las zonas con mayor incidencia para actuar de manera inmediata”, señaló la autoridad.

En el departamento de La Paz se reportan al menos 13 casos de feminicidio, la mayoría en etapa preparatoria, a la espera de avanzar hacia sentencias.

Paralelamente, las autoridades también abordaron denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en centros de acogida. En ese marco, se anunció una reunión con instancias legislativas, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos, para realizar un diagnóstico y visitas a estos espacios.

Asimismo, se convocó a la población a denunciar cualquier situación de vulneración de derechos en estos centros.

“Si existe alguna irregularidad, pedimos que se informe de inmediato para poder intervenir”, indicó la viceministra.

Las autoridades remarcaron que el objetivo es fortalecer la protección de sectores vulnerables, especialmente mujeres, niñas y niños, y garantizar una respuesta más efectiva ante hechos de violencia.

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