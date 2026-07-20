Una escena digna del final de una telenovela volvió a conquistar las redes sociales. Un joven interrumpió la boda de su exnovia, se arrodilló frente a ella y le suplicó que no se casara con otro hombre.

El episodio habría ocurrido en una iglesia de Chone, en la provincia ecuatoriana de Manabí, y fue registrado en un video difundido originalmente en TikTok durante agosto de 2023. Tres años después, las imágenes volvieron a circular y generaron una nueva ola de reacciones.

“El amor es de los dos, no de tu papá”

En las imágenes, el joven aparece de rodillas frente al templo mientras intenta convencer a la novia de abandonar la ceremonia.

“Tú me prometiste amor, por favor, no te cases. El amor es de los dos, no de tu papá”, se le escucha decir en el video difundido por diferentes medios.

Mientras algunas personas intentaban alejarlo, la novia salió de la iglesia visiblemente conmovida y reconoció que todavía sentía algo por él. Según la conversación registrada, la joven aseguró que su padre se oponía a la relación y la había presionado para casarse con otro hombre.

La afirmación sobre una supuesta boda forzada proviene únicamente de lo expresado durante la grabación. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades, de la iglesia o de las familias que permita confirmar plenamente las circunstancias del caso.

La novia salió de la iglesia y subió a un taxi

Después de varios minutos de tensión, la mujer decidió abandonar la ceremonia. Todavía con el vestido de novia, salió del templo y caminó hacia un taxi estacionado en el exterior.

El exnovio corrió detrás de ella y también subió al vehículo. Ambos se marcharon juntos, mientras el hombre que esperaba casarse permaneció en el lugar, aparentemente molesto y sorprendido por el inesperado desenlace.

La escena fue registrada por los presentes y publicada por la cuenta de TikTok @isabella50370, desde donde pasó rápidamente a otras plataformas y medios digitales.

Un video que dividió las opiniones

La historia generó miles de comentarios. Algunos usuarios celebraron la decisión de la joven y calificaron el momento como una demostración de “amor verdadero”.

Otros cuestionaron que la situación fuera expuesta públicamente y advirtieron que una ceremonia bajo presión familiar no debería ser presentada únicamente como una historia romántica.

También surgieron dudas sobre la autenticidad de la grabación, debido a su desarrollo dramático y a la falta de información posterior sobre los protagonistas. No obstante, no se encontró una confirmación concluyente que demuestre que se trató de una representación preparada.

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