Jóvenes grababan un video y encontraron un cadáver en el motel donde fue hallada Debanhi

Una grabación para redes sociales terminó en un inesperado hallazgo durante la madrugada de este lunes 20 de julio en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Un grupo de jóvenes creadores de contenido encontró el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una habitación del motel Nueva Castilla, inmueble conocido porque allí fue localizado el cadáver de Debanhi Escobar en abril de 2022.

El descubrimiento provocó una intensa movilización de policías, agentes investigadores y personal forense en el establecimiento situado sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Ingresaron para realizar una exploración paranormal

Según los primeros reportes, los jóvenes entraron al inmueble para grabar contenido relacionado con supuestos fenómenos paranormales.

Durante el recorrido habrían detectado un olor desagradable y posibles huellas de arrastre. Al seguir los indicios llegaron hasta una habitación, donde encontraron el cadáver en estado de descomposición.

Versiones preliminares identificaron el lugar como la habitación 156. Sin embargo, ese dato y las supuestas huellas todavía deberán ser confirmados mediante los peritajes oficiales.

Tras el hallazgo, los creadores de contenido dieron aviso a las autoridades. La Policía de Escobedo acudió como primera respondiente y posteriormente intervino personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Investigan la identidad y la causa de muerte

Los agentes de la Brigada de Homicidios y los especialistas forenses comenzaron a procesar el lugar para recopilar evidencias y determinar cuánto tiempo llevaba el cuerpo en la habitación.

Hasta el momento no se difundió oficialmente la identidad del fallecido ni la causa de su muerte. Tampoco se confirmó si existen personas detenidas o sospechosas relacionadas directamente con el deceso.

Los jóvenes permanecieron a disposición de las autoridades para declarar cómo ingresaron al establecimiento, qué recorrido realizaron y en qué condiciones encontraron el cadáver.

El motel ya no tenía custodia permanente

Las primeras versiones indicaban que todo el predio permanecía bajo resguardo por el caso Debanhi Escobar. Sin embargo, la custodia general fue retirada después de una resolución judicial.

Algunas zonas relacionadas directamente con aquella investigación, como el área de la cisterna, continuaban acordonadas por instrucciones de las autoridades federales. Días antes del nuevo hallazgo, cámaras de televisión habían registrado personas dentro del inmueble realizando aparentes trabajos de rehabilitación.

La investigación deberá establecer si el grupo entró sin permiso de los propietarios, si vulneró alguna zona restringida y si corresponde aplicar una sanción por el ingreso.

El lugar donde encontraron a Debanhi

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril de 2022, después de asistir a una fiesta. Su cuerpo fue localizado 13 días después dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla.

Su muerte se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra las mujeres en México y estuvo marcada por cuestionamientos a las primeras investigaciones de las autoridades.

Cuatro años después, el nuevo hallazgo vuelve a colocar al abandonado establecimiento en el centro de la atención pública.

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