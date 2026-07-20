Explosión frente a un edificio federal en Nueva York deja dos heridos

Un dispositivo incendiario detonó la mañana de este lunes frente al 26 Federal Plaza, en Manhattan, Nueva York, lo que provocó una amplia respuesta de las fuerzas de seguridad y la evacuación de la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:30, hora local, frente a un edificio que alberga oficinas de varias agencias federales, entre ellas el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un sospechoso fue detenido en el lugar.

Dos personas resultaron heridas

El director del FBI, Kash Patel, informó que hasta el momento se reportaron dos personas con lesiones menores como consecuencia del incidente.

“Esta mañana, un individuo desplegó un dispositivo incendiario fuera del 26 Federal Plaza en Nueva York. El individuo está bajo custodia y se han reportado dos lesiones menores hasta el momento. El FBI JTTF está investigando el incidente”, señaló a través de su cuenta de X.

La investigación está a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI en Nueva York, aunque las autoridades aún no han confirmado el móvil del hecho ni han determinado oficialmente si se trató de un acto terrorista.

Autoridades descartan inicialmente un tiroteo

Aunque en redes sociales circularon reportes sobre un supuesto tiroteo, información preliminar de fuentes policiales citadas por CBS News indicó que no se habrían registrado disparos y que la explosión habría estado relacionada con fuegos artificiales dentro de un contenedor de basura. La investigación continúa para establecer con precisión qué ocurrió.

El hecho generó restricciones de tránsito, cierres de calles y alteraciones en el transporte público en los alrededores de Worth Street y Lafayette Street, mientras las autoridades aseguraban el área y avanzaban con las investigaciones.

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