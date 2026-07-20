Abrió un forado y escapó con una manguera: recapturan a reo en el Trópico

La Policía recapturó a Iván C. T., de 22 años, quien se fugó el pasado 12 de julio del recinto penitenciario de San Pablo en el municipio de Quillacollo, donde se encontraba recluido por un proceso penal relacionado con un presunto caso de violación.

El comandante de la Policía del Valle Bajo, Wilson Flores, informó que el reo logró escapar tras realizar un forado en el techo metálico del recinto penitenciario.

Según la investigación, el hombre habría utilizado una cuerda y una manguera para saltar hacia una vivienda colindante y posteriormente darse a la fuga.

Tras varios días de trabajo investigativo, los efectivos policiales lograron ubicarlo en la localidad de Eterazama, en el Trópico de Cochabamba, donde fue recapturado.

La Policía informó que el reo se encontraba recluido por un proceso por violación. Ahora se aguarda la realización de una nueva audiencia, en la que se determinará su situación jurídica tras la fuga y posterior recaptura.

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