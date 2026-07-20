Comandante de la Policía declara ante la Fiscalía por fuga de reos extranjeros

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol Saravia, llegó este lunes a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción de El Alto para prestar su declaración en calidad de testigo dentro de la investigación por la fuga de reos extranjeros de los penales de Chonchocoro y Qalauma.

La autoridad policial acudió a las oficinas del Ministerio Público en cumplimiento de la orden de citación emitida el pasado 17 de julio, en el marco del proceso que busca establecer posibles responsabilidades por las evasiones ocurridas a finales de 2025.

La investigación pretende determinar si las fugas se produjeron por negligencia, fallas en los controles internos o una presunta colaboración de funcionarios.

Caso fuga de reos extranjeros

El caso comprende la fuga de un interno del Centro de Reinserción Social para Jóvenes Qalauma, registrada el 28 de diciembre de 2025, y el escape de los ciudadanos brasileños Jangledson De Olivera y Óscar Junior Terra Días del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ocurrido el 17 de diciembre de 2025.

Entre los prófugos figura Jangledson De Olivera, alias "Nem da Gerusa", identificado por la Policía Federal de Brasil como presunto integrante de la organización criminal Comando Vermelho, considerada de alta peligrosidad.

La declaración de Sokol forma parte de las diligencias que desarrolla la comisión de fiscales para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron ambas evasiones y establecer las responsabilidades correspondientes.

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