Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad muestran desde el interior de una entidad financiera el momento exacto en el que un hombre encapuchado ejecutó un violento atraco en la zona de Equipetrol, en Santa Cruz.

En la grabación se observa cómo el sujeto ingresa al establecimiento llevando una bolsa. Tras amenazar a las personas presentes y reducir al guardia de seguridad, se acerca a los módulos de atención y entrega el recipiente a las cajeras, exigiéndoles que coloquen en su interior el dinero disponible.

El asaltante habría realizado tres disparos dentro del establecimiento para intimidar al personal y mantener el control de la situación. Pese a la violencia del hecho, no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

Las cajeras colocaron el dinero en la bolsa

De acuerdo con el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, las cámaras registraron toda la secuencia del asalto.

“Este sujeto, que se encontraba encapuchado, saca una bolsa y les pide que coloquen el dinero que se encontraba en sus cajas. Luego toma la bolsa y se retira rápidamente del lugar”, explicó la autoridad policial.

Las imágenes muestran que el delincuente no ingresó directamente a recoger el efectivo. En cambio, entregó la bolsa a las trabajadoras y, mediante amenazas, las obligó a llenarla con el dinero de las cajas.

Según el reporte preliminar, el hombre sustrajo aproximadamente Bs 10.000 de cada uno de los dos módulos de atención, sumando un botín cercano a los Bs 20.000.

Un depósito de Bs 121.000 quedó protegido

Minutos antes del atraco, una mujer había ingresado a la entidad para realizar un depósito de Bs 121.000.

Sin embargo, ese dinero no fue sustraído. La cajera alcanzó a guardarlo en una caja fuerte instalada debajo del módulo de atención antes de que el delincuente pudiera apoderarse de él.

Este detalle también forma parte de la reconstrucción policial, que busca establecer si el asaltante conocía previamente la operación o si su llegada coincidió de manera fortuita con el depósito.

La Policía analiza las imágenes

Los investigadores revisan cuadro por cuadro las grabaciones para identificar características físicas, prendas, movimientos y la posible ruta de escape utilizada por el delincuente.

También se analiza si el atracador actuó solo o contó con apoyo de otras personas en el exterior del establecimiento.

Las imágenes se convirtieron en una pieza clave para reconstruir el asalto y avanzar en la identificación del responsable, quien continúa siendo buscado por la Policía.

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