Aprehenden a una madre acusada de vender a su hija; la menor fue rescatada en La Paz

Una mujer fue aprehendida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), acusada de presuntamente entregar a su hija de cuatro años a cambio de dinero, en un caso investigado por el delito de trata y tráfico de personas. La menor fue localizada en la ciudad de La Paz durante un operativo policial y será trasladada a Santa Cruz para quedar bajo el resguardo de su familia extendida.

El director de la Felcc, coronel Edson Fernández, informó que la investigación comenzó luego de que personal policial realizara una valoración a otro hijo de la mujer. Durante las entrevistas, el menor manifestó que tenía una hermana que se encontraba en La Paz, situación que motivó la denuncia y la inmediata coordinación entre las unidades especializadas de ambos departamentos.

Como resultado de las investigaciones, efectivos de la Felcc de La Paz realizaron un operativo en la zona sur de esa ciudad, donde encontraron a la niña en compañía de dos personas que aseguraron ser sus padrinos.

Sin embargo, el jefe policial explicó que esas personas no pudieron justificar legalmente la tenencia de la menor, por lo que fueron aprehendidas por el presunto delito de trata y tráfico de menores. Paralelamente, la madre también fue arrestada en Santa Cruz y permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Respecto al posible móvil del hecho, Fernández señaló que la madre declaró inicialmente haber entregado a la niña a su madrina debido a la falta de recursos económicos para tratar una enfermedad que padecía la menor. No obstante, indicó que la Policía de La Paz maneja otra hipótesis investigativa que deberá ser confirmada conforme avancen las pesquisas.

La menor, de aproximadamente cuatro años, será trasladada en las próximas horas a Santa Cruz, donde el caso se originó y donde será puesta bajo el cuidado de su familia extendida, mientras continúan las investigaciones.

La Felcc confirmó que el caso es investigado por el presunto delito de trata y tráfico de menores y que las pesquisas continúan para esclarecer las circunstancias en las que la niña fue trasladada desde Santa Cruz hasta La Paz y determinar si existió una transacción económica por su entrega.

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