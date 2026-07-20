Helicópteros combaten desde el aire los incendios que amenazan a Tarija

El combate contra los incendios forestales se intensificó este lunes en Tarija. Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana comenzaron a sobrevolar las zonas más afectadas y a descargar agua sobre sectores de difícil acceso, mientras brigadas terrestres intentan frenar el avance de las llamas.

Las operaciones aéreas se concentran principalmente en áreas como Erquis, Tucumillas y Rincón de la Victoria, donde los fuertes vientos y la vegetación seca dificultan las tareas de sofocación. Los sobrevuelos permitieron identificar focos dispersos en zonas de serranía a las que resulta complicado llegar por tierra.

Dos helicópteros apoyan las operaciones

Las aeronaves fueron equipadas con sistemas Bambi Bucket, recipientes suspendidos que permiten recoger y descargar agua directamente sobre las llamas.

Según el reporte difundido por las autoridades, uno de estos dispositivos puede transportar aproximadamente 900 litros de agua por operación, además de que los helicópteros pueden movilizar brigadistas hacia lugares de difícil acceso.

Desde las primeras horas de la jornada, los pilotos realizaron vuelos de reconocimiento para determinar la ubicación de los frentes más peligrosos y coordinar las descargas con los equipos desplegados en tierra.

“Nuestra prioridad es proteger la vida, las comunidades, las fuentes de agua y nuestro patrimonio natural”, manifestó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

El viento vuelve a encender los focos

Aunque el incendio de Quirusillas fue contenido y permanece bajo tareas de enfriamiento y vigilancia, otros sectores continúan en alerta.

Las ráfagas de viento representan uno de los principales obstáculos. Las autoridades explicaron que algunos focos que parecían controlados volvieron a activarse y se desplazaron hacia nuevas áreas.

En jornadas anteriores se registraron vientos de entre 70 y 120 kilómetros por hora, condiciones que facilitaron la propagación del fuego entre pastizales secos y vegetación arbustiva.

El incendio que comenzó entre Erquis Sud, Erquis Ceibal, Oropeza y Tucumillas avanzó hacia Rincón de la Victoria, obligando a mantener a las brigadas en máxima alerta. Este lunes se reportaron al menos cuatro incendios activos en Tarija.

Más de 200 personas combaten las llamas

En las operaciones participan de manera conjunta miembros de las Fuerzas Armadas, Bomberos de la Policía, bomberos voluntarios, autoridades municipales, equipos de emergencia y comunarios.

Más de 200 efectivos trabajan en las tareas de sofocación, control y enfriamiento. El Gobierno informó que mantiene personal adicional en estado de apresto y que podría movilizar hasta 300 bomberos forestales desde San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, si la emergencia se agrava.

El Ministerio de Defensa señaló que los recursos serán reforzados en los sectores donde exista mayor riesgo para las comunidades, viviendas, fuentes de agua y áreas naturales.

“Tarija no está sola. Hoy, más que nunca, necesitamos unidad, responsabilidad y trabajo conjunto”, expresó Justiniano.

Investigan el origen de los incendios

Mientras continúan las operaciones, la Policía y el Ministerio Público investigan las posibles causas de los incendios.

Durante los sobrevuelos fueron identificados indicios de quemas o chaqueos en algunas de las zonas donde comenzaron las llamas. Esa información será incorporada a las investigaciones para establecer responsabilidades.

Las autoridades reiteraron el pedido de evitar quemas de pastizales, chaqueos y cualquier actividad que pueda producir nuevas emergencias, especialmente durante jornadas con altas temperaturas, vegetación seca y fuertes vientos.

Los equipos permanecerán desplegados hasta controlar completamente los frentes activos y evitar que el fuego vuelva a extenderse.

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