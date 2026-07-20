Caso 'maderas': Investigaciones reportan que el 60% de las pericias iniciales dieron negativas

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, brindó este lunes un informe detallado sobre el estado de las investigaciones del denominado caso "maderas" (o maderas impregnadas). La máxima autoridad del Ministerio Público confirmó que los procesos penales avanzan de manera simultánea en Pando, Beni, La Paz y Santa Cruz, bajo un criterio de estricta objetividad y sin permitir injerencias políticas.

El origen de la investigación se remonta al 9 de junio de 2026, cuando la Fiscalía Superior en Delitos de Narcotráfico de Bolivia recibió una notificación espontánea vía correo electrónico por parte del Fiscal Regional de Arica y Parinacota (Chile). A partir de ese momento, se activaron los protocolos correspondientes en el país, ejecutando múltiples allanamientos, toma de declaraciones colectivas y el secuestro de trozos de madera para su análisis científico.

Resultados periciales y estado del proceso

Mariaca informó que las muestras colectadas fueron entregadas al Centro de Investigación Técnico Científico (CITESC), dependiente de la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno. Hasta la fecha, el laboratorio ha procesado y remitido los informes de alrededor del 60% de las muestras enviadas, dando todas ellas un resultado negativo para sustancias controladas.

Sin embargo, el Fiscal General fue enfático al aclarar que estos resultados parciales no implican la conclusión de las indagaciones:

"Lo cual quiere decir que nosotros continuamos con la investigación, no quiere decir que los casos a la fecha estén cerrados. El Ministerio Público está siendo objetivo con todas las diligencias. Estamos en una etapa preliminar en la que se recolectan indicios, pero también se puede desvirtuar la existencia del hecho o la participación de los investigados".

El antecedente de Brasil y el respaldo al sector maderero

Con el fin de llamar a la prudencia técnica, Mariaca citó como antecedente un operativo previo fronterizo en San Matías y Puerto Suárez, donde la Policía Federal de Brasil retuvo camiones con aproximadamente 70 toneladas de madera. Aunque la prueba de campo inicial (narcotest) dio positivo, los análisis de laboratorio definitivos en el vecino país resultaron negativos a cocaína, permitiendo que la exportación continuara su rumbo.

La autoridad judicial utilizó este ejemplo para ratificar el compromiso de la Fiscalía de no dañar la reputación ni la economía del rubro forestal nacional de forma apresurada. "Respetamos al sector maderero y a los ingenieros forestales. Tenemos la doble responsabilidad de no perjudicar a ninguna institución pública, privada o persona natural dedicada a este rubro", señaló.

Rechazo a la politización

Finalmente, Mariaca lanzó un firme mensaje a los actores políticos del oficialismo y de la oposición, pidiendo que no se instrumentalice el caso con fines partidarios y que se respete la independencia del Ministerio Público, el brazo operativo policial y el control de los jueces jurisdiccionales.

La Comisión de Fiscales asignada al caso no descarta solicitar cooperación internacional para profundizar en nuevas pericias. La Fiscalía General aseguró que, una vez concluidos los plazos legales y recolectados los elementos probatorios, se actuará conforme a derecho, ya sea emitiendo las resoluciones de imputación formal si existen indicios suficientes, o el rechazo de la denuncia en caso de confirmarse la inexistencia del ilícito.

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