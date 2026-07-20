Alertan que mercurio en ríos afecta a pueblos indígenas de La Paz y Beni

Comunidades indígenas que viven cerca de ríos en regiones de La Paz y Beni estarían expuestas a contaminación por mercurio y otros metales pesados, según alertaron ambientalistas e investigadores que estudian los efectos de la minería ilegal en el país.

De acuerdo con la denuncia, el problema no solo afecta a zonas donde existe actividad minera directa, sino también a poblaciones ubicadas río abajo, que dependen del agua y de los peces para su alimentación.

Contaminación llegaría por los ríos

Uno de los puntos señalados es el río Coroico, cuyas aguas llegan hasta Caranavi, Palos Blancos y comunidades del pueblo Mosetén.

Un activista sostuvo que la contaminación proviene desde zonas como Zongo, donde existirían cooperativas mineras que usan dinamita y liberan residuos al agua.

“El agua está contaminada, por eso llega hasta Caranavi, lastimosamente a Palos Blancos y más abajo a las comunidades del pueblo Mosetén”, denunció Francisco Prada, ambientalista.

Peces contaminados serían una vía de exposición

Los ambientalistas advirtieron que pueblos indígenas como Ese Ejja, Chimán y Mosetén figuran entre los más afectados, pese a que en algunos de sus territorios la minería está prohibida.

Según la denuncia, el mercurio llega a estas comunidades a través de los ríos y luego por el consumo de peces contaminados.

“No hay minería en el lugar, pero les llega desde más arriba a través de los peces”, señaló Prada

Investigación detecta afectación en la salud

Una investigación que será presentada en un libro evaluó muestras de sangre en comunarios cercanos a ríos amazónicos, especialmente en mujeres en edad reproductiva, consideradas población vulnerable.

Los investigadores indicaron que hallaron señales de afectación en el hígado, la sangre y los glóbulos rojos, además de riesgo genotóxico, es decir, posible daño al ADN.

“Hemos encontrado que el hígado está afectado en gran parte de las personas. Está afectada también la sangre, los glóbulos rojos”, explicó uno de los especialistas.

Piden reducir el uso de mercurio

Los investigadores buscan que estos resultados sirvan como respaldo científico para fortalecer políticas públicas destinadas a reducir el uso de mercurio en la minería.

También plantean reforzar la fiscalización en la comercialización del oro y acelerar alternativas tecnológicas que permitan dejar de utilizar mercurio en el procesamiento del mineral.

Jubileo pide incluir a comunidades afectadas

Desde la Fundación Jubileo, el analista Héctor Córdoba señaló que una nueva ley minera no resolverá por sí sola los problemas del sector si antes no se define un plan de desarrollo minero para el país.

Además, cuestionó que la convocatoria a la cumbre minera esté dirigida solo a mineros y pidió incluir a comunidades afectadas, académicos, colegios profesionales, municipios, gobernaciones y especialistas.

“Es importantísima la participación de las comunidades afectadas”, sostuvo.

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