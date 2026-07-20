Un incendio forestal de gran magnitud se desató en las últimas horas en la zona de Tomatitas, específicamente en el sector Cadillar, encendiendo las alarmas de la comunidad. El fuego, que se propagó rápidamente debido a las condiciones climáticas, se encuentra actualmente fuera de control y avanza de manera peligrosa hacia las zonas habitadas, amenazando con alcanzar varias viviendas del lugar.

Ante la inminente cercanía de las llamas, los pobladores de la zona expresaron su profunda preocupación y desesperación. A través de un llamado público, solicitaron la intervención urgente y masiva de los equipos de bomberos, personal de emergencia y de las autoridades competentes para frenar el avance del fuego antes de que provoque pérdidas materiales irreparables o ponga en riesgo la integridad física de las familias.

"Necesitamos ayuda urgente, el viento está empujando el fuego hacia las casas y no podemos frenarlo solos", manifestaron los vecinos visiblemente afectados por la situación.

Hasta el cierre de esta edición, comunarios y los primeros equipos de respuesta en llegar realizan esfuerzos sobrehumanos para intentar contener la línea de fuego. Mientras tanto, la población de Tomatitas permanece en estado de máxima alerta, resguardando lo que puede y esperando el arribo de más refuerzos para sofocar la emergencia.

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